Problémy sužovaný řetězec s elektronikou a nábytkem Okay dál hledá investora. Zároveň ale chce vylepšit své cash flow úspornými opatřeními. Jak již HN popsaly, firma propouští zaměstnance a zavírá část prodejen.

Do nejisté budoucnosti, která na 30 let starý obchod čeká, vnesl trochu světla Igor Mesenský, partner poradenské společnosti KPMG Česká republika. Ta Okay radí s hledáním investora, který by do firmy vstoupil, nebo by ji úplně koupil a zároveň jí finančně pomohl.

