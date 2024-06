Do české ústavy chce zahrnout právo na ochranu před zbytečnou byrokracií. Svůj plán představila Hospodářská komora v uplynulém týdnu a obnášel by změnu Listiny základních práv a svobod. Z ní by vyplývala povinnost státu zdůvodnit každou novou administrativní povinnost pro podnikatele a také pravidelné revize všech dosavadních zákonů ze strany ministerstev a dalších státních institucí. Komora argumentuje tím, že každý rok musí podnikatelé a firmy vynaložit na povinné papírování celkem 72 miliard korun. „Nikdo přitom nemá přehled, jaké povinnosti dnes v zákonech jsou a kolik jich je,“ říká v rozhovoru pro HN prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Jaká panuje mezi podnikateli spokojenost s odstraňováním byrokracie, konkrétně se třemi antibyrokratickými balíčky současné vlády?

Každá škrtnutá povinnost či zbytečná regulace je na pochvalu. Ale když si uvědomíme, kolik tisíců právních předpisů a z toho vyplývajících možná až statisíců povinností podnikatelé mají, tak pokud jich zrušíme 70, je to opravdu jen kapka v moři. Proto navrhujeme opravdu celkovou revizi našeho právního řádu, zmapovat všechny povinnosti, které podnikatelé mají. Ty, které už se přežily, tak škrtnout a ty, které musí zůstat, tak je lépe naformulovat a zefektivnit. Ale protože nevíme, co všechno platí – a neví to ani soudy, neví to ani poslanci, neví to ani advokáti, neví to vůbec nikdo – tak jediná cesta je zmapovat celý právní řád.

