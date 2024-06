Zaměstnanci v Česku jsou ochotní pro kariéru udělat více než jejich kolegové v okolních zemích. To, co je na první pohled šlechtí, je ale ve skutečnosti nelichotivé prvenství. Češi jsou ochotní v zájmu firemního postupu porušovat i mravní či etické zásady více než lidé například ve východní Evropě. Vyplývá to z globálního průzkumu společnosti EY, prováděném na téměř 5500 zaměstnancích z 53 zemí.

Výsledky říkají, že zatímco celosvětově – stejně jako ve východní Evropě – je ochotno porušit mravní zásady v průměru 38 procent zaměstnanců, v Česku má k takovému jednání tendenci 48 procent respondentů z řad zaměstnanců všech typů firem.

Jde například o poskytování nepravdivých informací nadřízeným, auditorům nebo zákazníkům, což je ochotno udělat 15 až 18 procent českých zaměstnanců. V ostatních zemích se ochota k takovým krokům pohybuje většinou do 10 procent.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Co jsou Češi ochotní udělat pro kariéru?

Jak vypadá jejich srovnání s kolegy v zahraničí?

Jak změnil whistleblowing firemní kulturu?