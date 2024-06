Elektřinu z fotovoltaiky v létě ve dne nikdo nechce. Ceny výkupu energie vyrobené v domácích solárních elektrárnách totiž klesají a zároveň obchodníci s elektřinou zvyšují poplatky. Čelit tomu můžete třeba tím, že si pořídíte dva elektromobily. Jeden se vždycky bude moci nabíjet z přebytků energie ze solárů, tím druhým lze v tu dobu jezdit.

Pokud vám to zní jako ekonomický nesmysl, nemýlíte se. Nesmysl je to i ekologický, ale působí to lákavěji než prodávat 1 MWh elektřiny za pár stovek. Možností, jak využít elektřinu „navíc“, není v domácím prostředí mnoho. Zato je dost věcí, které lze udělat, abyste předešli tragédii v podobě výbuchu v technické místnosti s FVE.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se vyrovnat s mizernými cenami elektřiny při prodeji přebytků.

Jak se osvědčil ohřev vody z fotovoltaiky.

Jakých pět kroků zásadně sníží rizika spojená s fotovoltaikou.