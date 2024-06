Ministerstvu obrany se po sedmnácti letech vrátí areál usedlosti Petynka na pražském Břevnově. Pravomocně o tom tento čtvrtek rozhodl Městský soud v Praze. Jen parcela v daném místě má hodnotu stovek milionů korun.

Novogotickou usedlost s více než půlhektarovým pozemkem resort v roce 2007 převedl zdarma na Nadační fond Vincentinum výměnou za to, že ten jej opraví a bude v jeho části 25 let provozovat charitativní činnost – konkrétně mělo jít o hospic pro válečné veterány. A také že v něm zbuduje ubytovnu pro zdravotně postižené studenty vysokých škol. Jenže areál dál chátral a mezi dárcem a obdarovaným se rozhořel mnohaletý spor, kdo za to může.

