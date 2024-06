Andrej Babiš po odchodu od evropských liberálů chystá v europarlamentu novou frakci. Měla by, jak se předseda ANO vyjádřil, bojovat proti migraci a Green Dealu. Pravděpodobnými hlavními partnery ANO budou Fidesz Viktora Orbána a Směr Roberta Fica plus jednotlivci z dalších zemí. Spekuluje se také o možnosti, že by se Babiš spojil s Národním sdružením Marine Le Penové. Co nám to říká o hnutí ANO a jeho budoucí politice?

