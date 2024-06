Stěhování české střední třídy do takzvaných satelitů nadále proměňuje okolí Prahy nebývalým způsobem. Ukazují to čerstvá data Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, která HN analyzovaly a podívaly se, jak to v praxi funguje. Souvislý...

10. 6. 2024 ▪ 8 min. čtení