Třetina demokratů si myslí, že by se americký prezident Joe Biden po televizní debatě s Donaldem Trumpem z minulého týdne neměl dále ucházet o znovuzvolení, ukázal průzkum pro agenturu Reuters. Jedenaosmdesátiletý Biden kvůli svému výkonu čelí velké kritice i otázkám ohledně svého věku. Průzkum také ukázal, že republikánského vyzyvatele Trumpa by s přehledem porazila Michelle Obamová, manželka bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy.

Šedesátiletá Obamová, která v Bílém domě prožila osm let a opakovaně dala najevo, že nebude kandidovat, by dostala podporu 50 procent voličů, zatímco Trump jen 39 procent. Žádný z vysoce postavených demokratů – včetně viceprezidentky Kamaly Harrisové – nedosáhl v průzkumu tak dobrého výsledku.

Devětapadesátiletá Harrisová by osmasedmdesátiletému Trumpovi podlehla v poměru 42 ku 43, a ani Biden by ho nemusel porazit. V aktuálním průzkumu se pro oba vyslovilo shodně 40 procent dotázaných. To však zároveň naznačuje, že Biden navzdory svému výkonu v debatě, v níž se podle Reuters zasekával a nebyl schopen čelit Trumpovým útokům a nepravdám, neztratil výrazně na podpoře.

Průzkum veřejného mínění ale také jasně ukázal na obavy demokratických voličů kvůli stáří Bidena, který spolu s Trumpem tvoří nejstarší dvojici kandidátů, která proti sobě v prezidentském klání v USA kdy stanula. Většina demokratů – 59 procent – dala najevo, že Bidena považuje za příliš starého, aby pracoval ve vládě, a 32 procent má za to, že by měl svou kampaň za znovuzvolení ukončit.

Biden to odmítá a chce v kampani pokračovat. Nepovedené vystoupení v debatě vysvětlil únavou související s nedávnými zahraničními cestami. Šéf Bílého domu, který v červnu navštívil Francii a Itálii, podotkl, že nebylo příliš moudré před debatou „cestovat několikrát kolem světa“ a že tato skutečnost vedla k tomu, že „na pódiu téměř usnul“. „To není omluva, ale vysvětlení,“ dodal prezident na úterním setkání se sponzory Demokratické strany ve Virginii.

Člen americké Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett v úterý jako první demokratický zákonodárce veřejně vyzval prezidenta Joea Bidena, aby se vzdal nominace Demokratické strany do podzimních voleb. Představitelé Bílého domu mezitím agentuře Reuters řekli, že Biden se ve středu setká s demokratickými guvernéry a bude tento týden hovořit i s demokraty v Kongresu.

Doggett, 77letý zástupce za stát Texas, který v Kongresu podle AP působí už patnácté volební období, ve svém prohlášení ocenil Bidenův „transformační“ první prezidentský mandát, ale uvedl, že je načase, aby se ve volbách 5. listopadu Trumpovi postavil jiný člen strany.

„Mé rozhodnutí zveřejnit tyto silné výhrady nebylo snadné a v žádném případě nesnižuje můj respekt ke všemu, čeho prezident Biden dosáhl,“ uvedl Doggett. „Uznávám, že na rozdíl od Trumpa byl prezident Biden vždy v první řadě oddán naší zemi, nikoliv sobě, a proto doufám, že učiní toto bolestné a obtížné rozhodnutí a odstoupí. Uctivě ho k tomu vyzývám,“ dodal.

Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová na tiskové konferenci uvedla, že chápe obavy týkající se Bidenova vystoupení v debatě, test kognitivních schopností, k němuž Bidena v debatě vyzýval Trump, ale podle ní není u prezidenta nutný. Mluvčí zároveň ujistila, že americká exekutiva neskrývá žádné informace týkající se prezidentovy kondice.

Bidenův slabý výkon ale vyvolal paniku i mezi jeho nejzarytějšími příznivci, což mnohé vedlo k pochybnostem, zda je právě tento kariérní politik tím nejsilnějším kandidátem demokratů, který se má v listopadu utkat s Trumpem. Agentura AP či stanice CNN ve svých komentářích poznamenaly, že Doggett svým prohlášením jen nahlas vyřkl to, o čem od minulého týdne za zavřenými dveřmi debatuje čím dál více demokratických zákonodárců.

Jeden z demokratických členů Sněmovny reprezentantů CNN řekl: „Existuje velká a čím dál početnější skupina demokratů, kteří jsou prezidentovou kandidaturou znepokojeni a kteří představují široký okruh členů sněmovny. Působí nám veliké starosti jeho vývoj a jeho schopnost zvítězit. Chceme mu dát prostor, aby se mohl sám rozhodnout (k odstoupení), ale pokud tak neučiní, budeme své obavy dávat najevo čím dál hlasitěji.“