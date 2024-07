Podle revidovaných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) překonala tuzemská ekonomika svoji předpandemickou úroveň již ve druhém čtvrtletí roku 2022. Dosud se předpokládalo, že k tomu ještě nedošlo. Ačkoli je to jistě pozitivní překvapení, stále je nutno říci, že se nejedná o příliš velkou výhru. Česká ekonomika totiž zjevně neprosperuje tak jako dříve a tolik, co by mohla. Vyvstává proto otázka, co brání našemu hospodářskému růstu a jak postupnou stagnaci konečně zvrátit v ekonomickou prosperitu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kde se vůbec bere ekonomický růst.

Proč bychom měli chtít dál ekonomicky růst.

Co pro to může udělat každý jednotlivec.