Trh s domácími fotovoltaikami v Česku ochladl. Instalační firmy už od března hlásí menší počty zakázek. Je to zejména kvůli nižším cenám elektřiny, dotačním změnám, ale také většímu počtu firem, které se o ně přetahují. Podle šéfa Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleše Hradeckého je to teď doslova „bída“. „Pociťují to všichni, včetně těch největších společností. Některé propouští a určitě přijdou i krachy firem,“ řekl Hradecký.

Podobné ochlazení už předloni zažili v Polsku, kde se trh kvůli změnám v nastavení dotací během jednoho pololetí propadl na desetinu. Mnoho firem skončilo. Některé z těch, které přežily, se pak kromě fotovoltaiky pustily i do renovací domů a energetických opatření v budovách. A právě tuto zkušenost nyní na český trh přináší polská společnost Columbus Energy, která patří k největším dodavatelům domácích střešních elektráren v Česku. Tato firma ještě před pár měsíci instalovala v Česku stovky fotovoltaik měsíčně, teď jsou jich jen desítky.

