Česko stále doufá, že se podaří zrealizovat 200miliardovou investici do výstavby gigafactory na Karvinsku. Vedle odmítnutí záměru ze strany obyvatel Dolní Lutyně by to však mohl zkomplikovat i bruselský návrh takzvaného „aktu v přenesené pravomoci“ k nařízení o bateriích a odpadních bateriích.

Tato forma evropské „vyhlášky“ definuje způsob výpočtu emisní stopy akumulátorů pro elektromobily. A jak kritizoval vlivný německý Svaz automobilového průmyslu (VDA), jehož členy jsou přední automobilky jako Mercedes či Volkswagen, v současné podobě akt mění náhled na to, jak by se emise měly počítat, a značně znevýhodňuje státy s uhelnou energetikou. Tedy i Česko.

