Česko stále doufá, že se podaří zrealizovat 200miliardovou investici do výstavby gigafactory na Karvinsku. Vedle odmítnutí záměru ze strany obyvatel Dolní Lutyně by to však mohl zkomplikovat i bruselský návrh takzvaného „aktu v přenesené...

10. 7. 2024 ▪ 4 min. čtení