Na polích u jihočeského Dynína příští rok vyroste jedna z největších fotovoltaických elektráren v Česku. V tuzemsku je přelomová i proto, že vznikne díky takzvané PPA dohodě, tedy dlouhodobé smlouvě mezi výrobcem elektřiny a zákazníkem. V tomto případě se k nákupu elektřiny na deset let zavázala společnost Benteler, která působí v oblasti automotive, energetiky a strojírenství. Do těchto smluv se už zároveň pouští i další velké podniky a další by měly přibývat. Což povede k většímu rozvoji solárních a větrných elektráren.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč jsou PPA důležité pro rozvoj obnovitelných zdrojů.

V čem jsou PPA dohody zajímavé pro firmy.

Jaké projekty se aktuálně chystají.