Až si v roce 2036 na holografický zobrazovač pošlete titulní stranu Hospodářských novin, jistě vás zaujme palcový titulek oznamující, že Česko má nový jaderný blok dodávající stabilně do sítě gigawatt bezemisní elektřiny. A to při výrobní ceně nižší, než za kolik se dnes dá silová elektřina koupit na evropském trhu. To vše, pokud se naplní sliby, které ve středu premiér Petr Fiala, podporovaný vládními kolegy zodpovědnými za průmysl a finance, národu sdělil při oznámení, že největší investici v historii Česka, stavbu dvou velkých jaderných reaktorů v Dukovanech, zajistí korejská KHNP.

Pokud opravdu bude tou dobou pátý (a výhledově i šestý) dukovanský blok vyrábět za cenu 90 eur za megawatthodinu, jak předseda vlády sliboval, budou se pochopitelně stavět stejné dva bloky i v Temelíně. V takovém případě bude Česko energeticky za vodou. A pak bude jistě spravedlivé, aby okamžitě vznikl spolek pro výstavbu pomníku oslavujícího Pera Fialu, Jozefa Síkelu, ale i Karla Havlíčka z dnes opozičního ANO, který se jako bývalý ministr průmyslu též přihlásil o zásluhy za nastartování novodobého českého jaderného boomu. Nesmí chybět ani busta dlouholetého šéfa ČEZ Daniela Beneše, jehož lidé Korejce doporučili a který také bude u přípravných (a při jeho ředitelské dlouhověkosti třeba i dokončovacích) pracích na dukovanském bloku.

Nemůže ale budoucnost vypadat jinak, než jak si ji Fiala při oznamování rozhodnutí, které se skromností pro něj až netypickou označil za „správné a odvážné“, namaloval?

