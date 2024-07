Státní úředníci mohou za vulgární vyjadřování na pracovišti dostat vyhazov. Už několikrát o tom rozhodl Nejvyšší správní soud, naposledy v úterý v kauze zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu. Pracovníci musí dodržovat pravidla etiky a manažeři jim mají jít příkladem. Od Nového roku úředníkům ve služebním poměru ministerstvo vnitra uložilo nový etický kodex.

„Ty ses zbláznila… ona je blbá… jsi na hlavu… co to tady blábolíš, dopr**le“ – to je jen slabý odvar toho, co slýchala téměř denně na pracovišti Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v Plzni Milena B. a řada dalších podřízených od svých šéfů – ředitele Petra F. a jeho zástupce Zdeňka K.

