Sněmovní volby se sice budou konat za víc než rok, už teď se však mezi stranami vládní koalice Spolu mluví o možném velkém návratu. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro HN prozradila, že by ve sněmovně ráda viděla zpět dvojici bývalých předsedů strany: Miroslava Kalouska a Jiřího Pospíšila. Zejména v případě Kalouska, který je v posledních letech velmi kritický k vládní koalici Spolu, by šlo o překvapivý tah. Spíše než o spojení se současnými vládními formacemi se mezi politiky totiž mluví o tom, že by se Kalousek mohl 15 let od založení TOP 09 opět pokusit rozjet novou stranu. Podle Pekarové Adamové by nicméně takovým krokem roztříštil hlasy vládní koalice a pomohl k nástupu opozičnímu hnutí ANO.

