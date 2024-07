Od začátku července je v Česku oficiálně umožněná komunitní energetika, tedy například sdílení elektřiny mezi obecními budovami, domácnostmi a firmami. Kvůli tomu vznikají energetická společenství, která ale naráží na zásadní problém - financování projektů. Jako začínající neziskové organizace jsou do velké míry odkázané na dotace, protože si zatím těžko získávají důvěru bankovních institucí. To by se mohlo změnit. Ministerstvo životního prostředí zvažuje podobnou spolupráci s bankami jako u programu Oprav dům po babičce, kde sjednalo výhodnější úvěry.

Podobně chce ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) podpořit i energetická společenství. „Jednoznačně půjde o kombinaci investiční podpory, vlastních zdrojů a bankovního financování,“ nastínil Hladík, jak by se měly komunitní energetiky rozvíjet.

Důležité slovo v tom budou mít také banky.

