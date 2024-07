Podpora rovnoprávnosti a snaha vyhovět Bruselu se poněkud zvrtly u dotační výzvy ministerstva zemědělství pro mladé hospodáře. Ženy, které si požádaly o tuto dotaci na svůj zemědělský projekt, uspěly téměř všechny, u mužů to byl ani ne každý druhý. Vyhodnocení z minulého týdne přitom ukazuje, že s prázdnou odešli třeba i ti muži, kteří v hodnoticích kritériích nasbírali téměř dvakrát více bodů než úspěšné ženy. V příští dotační výzvě by se to mělo změnit.

Řeč je o dotačním programu Zahájení činnosti mladého zemědělce, který loni v srpnu vyhlásilo ministerstvo zemědělství. Rozdělovalo se v něm přes 700 milionů korun z evropských fondů, dotace mohla činit až 1,5 milionu korun. Pokud zemědělec zpracovává vlastní produkci, mohla se výše příspěvku dostat i přes dva miliony. Peníze se ale rozdělily na dvě poloviny, o jednu žádali jen muži, o druhou ženy. V obou skupinách uspěly dvě stovky žádostí. „Směřuje to k genderové rovnosti, je to další cesta, jak vyvážit tyto poměry v zemědělství,“ uvedl expert na dotace ze společnosti Grant Thornton Ondřej Miffek.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Kolik peněz si rozdělili mladí zemědělci.

Jak dopadla snaha o genderovou rovnost.

Jak ji hodnotí zemědělci a jak aktivisté.

Jak se systém dotací změní.