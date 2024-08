Centrální banky, které cílují inflaci, se pochopitelně snaží trefit svůj „terč“ co nejlépe. Cíl definují obvykle symetricky, a pokud to zpočátku nedělaly, tak se k takovému pojetí časem dopracují. Příliš nízká inflace je pak pro ně stejně nežádoucí, jako když růst cenové hladiny uteče z tolerančního pásma opačným směrem. I intenzita reakce měnové politiky by proto měla být nezávislá na tom, zda rizika, která se v ekonomice vynořují, jsou protiinflační či proinflační.

V systému, který staví na „ukotvenosti inflačních očekávání“ veřejnosti, přece zákonitě vadí podstřelení i přestřelení cíle. Zcela symetrický cíl má už „od nepaměti“ i naše národní banka. Teoreticky.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál Jak vypadá realita inflačního cílování.

Co by si přál guvernér ČNB Aleš Michl a jeho spojenci v bankovní radě.

Jaká jsou rizika „jestřábího“ přístupu a proč by Michl s Rusnokem mohli nakonec působit jako rozhádaní Šlajs s Tučkem z filmu Marečku, podejte mi pero!