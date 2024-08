Pětatřicet let po pádu komunismu dostanou šanci na odškodnění jeho odpůrci, které režim donutil k odchodu z republiky nebo se o to alespoň snažil. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) by měl do října připravit přesný návrh zákona, který by odškodnil všechny ty, na které si zasedla Státní bezpečnost v rámci akce Asanace.

„Na jednu stranu je to správně, na druhou to měli udělat už dávno,“ říká například Karel Šling, kterého perzekuce po popisu Charty 77 ze strany StB donutily odejít v únoru 1984 do Velké Británie. Podle něj mělo uvedené „uznání“ přijít nejpozději v roce 2011, kdy stát přiznal odškodné účastníkům odboje a odporu proti komunismu – takzvaně třetího odboje. „V roce 2011 už každý věděl, že byla akce Asanace,“ říká.

