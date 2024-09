Nejpozději v polovině září by mělo být jasno o tom, jak bude vypadat nové vlastnické uspořádání internetové lékárny Pilulka a následný plán na léčbu jejího hospodaření. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal minulý týden posuzovat vstup Tomáše Čupra, zakladatele online supermarketu Rohlík, do akcionářské struktury společnosti.

Jelikož jde o takzvané zjednodušené řízení, úřad by měl vydat své rozhodnutí do 20 dnů. Přestože Rohlík úzce spolupracuje s lékárnami Benu, neočekává se, že by mělo povolení posuzované transakce ohrozit.

