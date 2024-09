Složitá situace společnosti A-Aska group Petra Bažíka, která zaměstnávala zdravotně postižené lidi, bude mít nepříjemný dopad rovněž na investory z finanční platformy Roger ze skupiny Komerční banky. „Naši investoři financovali pohledávky společnosti za Úřadem práce, které vznikají z titulu zaměstnávání handicapovaných osob,“ říká Adam Šoukal, výkonný ředitel Platební instituce Roger (Roger).

Nyní investorům hrozí masivní ztráta z investic do pohledávek A-Aska group, která měla šicí dílny, dělala dárkové balíčky a zabývala se také polygrafií. Podle Šoukalova dopisu investorům, který měla možnost redakce HN vidět, by první vlna investic z roku 2023 měla získat zpět deset procent z investované částky a u investic z roku 2024 pak přibližně 25 procent. „Odpovídá to konzervativním předpokladům,“ potvrzuje Šoukal.

