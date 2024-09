Myslí jsou ještě v all inclusive resortu nebo na chatě, ale tělem už za počítačem v kanceláři. A namísto nově nabyté energie přichází únava a pocit prázdnoty. Návrat do pracovního režimu po delší dovolené se pojí s řadou změn, které někteří zaměstnanci příliš nezvládají. Existují ale způsoby, jak si přechod zpět do pracovního nasazení zpříjemnit. Přinášíme několik tipů.

Co se dočtete dál Proč jsme po návratu z dovolené smutní.

Jak si návrat co nejvíce zpříjemnit a nenechat se zahltit.

Jak poznat, kdy už jde o závažnější problém.