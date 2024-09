Na největší bezpečnostní show v Evropě Dny NATO v Ostravě & 15. Dny Vzdušných sil AČR představí Armáda ČR nejmodernější technologické přírůstky, které zařadila nebo brzy zařadí do své výzbroje. Výrazným tématem akce budou také dvě výročí Severoatlantické aliance – 75 let od jejího založení a 25 let od přistoupení Česka do NATO.

Do areálu Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, kde i letos 21. a 22. září proběhnou Dny NATO v Ostravě & 15. Dny Vzdušných sil AČR, míří každý rok více než 200 tisíc lidí. Akci pravidelně organizuje od roku 2001 ostravský spolek Jagello 2000. Ten také letos připravil pro návštěvníky spoustu atraktivních momentů.

Nový výcvikový letoun a špičkové vrtulníky

Teprve nedávno, v červnu, představila ve vzduchu česká společnost Aero při příležitosti uplynutí roku od počátku sériové výroby první letoun L‑39NG určený pro Centrum leteckého výcviku Pardubice LOM Praha. Jsou to stroje, které mají sloužit k výcviku budoucích českých pilotů F‑35. První letoun L‑39NG bude veřejnosti slavnostně představen právě během letošních Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR.

Celkem Aero dodá LOM Praha čtyři cvičné letouny L‑39NG s možností rozšíření o další čtyři stroje. Součástí dodávky jsou nejen letouny, ale i výcvik pilotů, jehož teoretická část již byla v učebnách Aero zahájena.

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 21.–22. září 2024 Letiště Leoše Janáčka v Ostravě Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Organizuje spolek Jagello 2000. Akce je určena široké veřejnosti. Na Dnech NATO moderní techniku a akci pravidelně předvádějí nejenom letecké síly, ale i pěchota, Vojenská policie, celní správa, Červený kříž nebo technické jednotky spojené s ochranou civilního obyvatelstva. Veřejnost má na akci bezplatný vstup.

„Jsem rád, že jsme mohli společnosti LOM Praha předvést letoun L‑39NG přímo ve vzduchu, a těším se na jeho slavnostní představení během Dnů NATO, následovat bude oficiální předání letounu. Druhý stroj dodáme do konce tohoto roku a zbývající dva jsme připraveni dodat do poloviny příštího,“ komentuje tuto mimořádnou událost Viktor Sotona, prezident společnosti Aero Vodochody. „Pilotní výcvik je primární úlohou L‑39NG a dlouhodobě chceme nabídnout komplexní systém pro všechny fáze výcviku pilotů letounů čtvrté a páté generace,“ dodává Sotona.

Návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR se letos mohou těšit na představení nové techniky ve službách českých ozbrojených sil. Na statických i dynamických ukázkách se tak při výročí 75 let od založení a 25 let od vstupu Česka do Severoatlantické aliance projeví významné investice a navyšování výdajů na obranu z posledních let.

„Velmi mě těší, že budeme moci ukázat nové vrtulníky Venom a Viper systému H‑1, které se zapojí do dynamické ukázky sedmé mechanizované brigády. Ve společné dynamické ukázce se poprvé ukáže pořizovaná technika pro těžkou brigádu, tank Leopard 2 a obrněné vozidlo CV‑90. U expozic jednotlivých útvarů si návštěvníci budou moci prohlédnout i další pořizovanou techniku včetně radaru MADR nebo dronů,“ slibuje generálmajor Petr Čepelka, velitel Vzdušných sil AČR. „Je mi ctí, že v rámci Dnů Vzdušných sil AČR dojde též za účasti ministryně obrany k převzetí prvního letounu L‑39NG do užívání podnikem LOM Praha, aby mohl sloužit k výcviku budoucích českých pilotů,“ říká Čepelka.

V neobyčejném stylu se předvede český letoun JAS‑39 Gripen pilotovaný kapitánem Ondřejem Špankem, jenž se kromě sólového vystoupení zapojí i do společné ukázky s českou akrobatickou skupinou Flying Bulls. Své umění ukáže i mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka na letounu Z‑142 z CLV Pardubice.

Německá, maďarská i slovenská účast

Ze zahraničních účastníků své zastoupení na Dnech NATO nejvíce rozšíří Německo, které se stalo pro letošní ročník také speciálním partnerským státem. Tento status se promítne do rozsáhlé účasti čtyř složek německých ozbrojených sil, stejně jako policie, celní správy, Červeného kříže či technických jednotek agentury THW určené k civilní ochraně. Na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR předvede Německo také široké spektrum prostředků svých pozemních sil, Vojenské policie či Spolkové agentury pro technickou pomoc. I přes pravidelně mimořádný rozsah německé prezentace tak ukáže největší množství techniky za celou historii akce.

Pořadatel slibuje, že výjimečný bude rovněž počet dynamických ukázek. V tandemu s 42. mechanizovaným praporem AČR předvede dvojice bojových vozidel pěchoty Pandur II 8X8 a Puma za pomoci mostního vozidla Leguan bojové překonání překážek. Sólově také vystoupí německá Vojenská policie s důrazným zadržením podezřelé osoby s využitím služebních psů a lehkého obrněného vozidla ENOK. Vrcholem letošní německé demonstrace by ale měla být dynamická a statická ukázka vzácného bitevního vrtulníku Tiger.

„Německo je dlouhodobě nejvýznamnějším zahraničním účastníkem Dnů NATO a letošní partnerství toto posouvá ještě na vyšší úroveň,“ oceňuje Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000, hlavního organizátora akce. „Očekáváme představení 11 německých letounů včetně premiérových účastí, mezi nimi transportního stroje C‑130 Hercules ze společné německo‑francouzské jednotky. Nad rámec toho se díky Německu poprvé na statické ukázce představí i alianční transportní a tankovací letoun A‑330 MRTT, který bude též symbolizovat spolupráci v Severoatlantické alianci. O ní budou moci návštěvníci hovořit s českými členy posádky tohoto letounu. Počítáme i s rozsáhlou prezentací pozemní techniky, u ní budeme detaily ještě upřesňovat,“ slibuje Pavlačík.

Německo též bude jedním ze států, jež na Dny NATO v Ostravě vyšlou víceúčelový bojový letoun Eurofighter.

Na minulých ročnících další sousední stát Maďarsko pravidelně nabízel divákům letovou ukázku JAS‑39 Gripen, jež několikrát získala cenu primátora za nejlepší letovou ukázku. Pro tento rok se však rozhodlo pro změnu, a tak představí víceúčelový vrtulník H225M z 86. vrtulníkového křídla. Návštěvníci akce tak budou moci poprvé v Mošnově spatřit transportní vrtulník H225M maďarského letectva. „Maďarské letectvo se představí již po patnácté a jsme rádi, že opět odprezentují něco zcela nového,“ pochvaluje si Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000. „Rozšiřuje se tím též počet zajímavých premiér na naší akci.“

Obrana a bezpečnost Stáhněte si přílohu v PDF

Mezi účastníky nebude letos chybět ani slovenské letectvo. Na statické ukázce plánuje východní soused předvést cvičný letoun L‑39 Albatros, transportní C‑27J Spartan a vrtulník UH‑60M Black Hawk. Ten nabídne i oblíbenou dynamickou ukázku. Zatímco letová ukázka jednoho z nejznámějších vojenských vrtulníků UH‑60M Black Hawk tak bude na mošnovském letišti k vidění již čtvrtým rokem v řadě, cvičný letoun L‑39 Albatros se představí po osmi a C‑27J Spartan po pěti letech.

Ve vzduchu své síly ukáže i Rakousko, Španělsko a Velká Británie. „Toto je na leteckých show velmi výjimečné setkání, díky němuž se můžeme těšit na různá pojetí pilotáže tohoto letounu, který je symbolem spolupráce evropského leteckého průmyslu,“ míní Pavlačík.

Na návštěvníky tak během nadcházející víkendové akce čeká více než 80 ukázek a přes 19 hodin programu a areál napěchovaný expozicemi. Celkem přitom na mošnovské letiště dorazí přes 60 letadel a technika z více než 14 zemí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.