Když v létě 2015 musela ČNB vrhat na trh miliardy korun, aby ubránila svůj intervenční kurz 27 Kč za euro, nezveřejnila, jak velké zásahy provádí. Záměrně totiž chtěla nechat trh v nejistotě. Přesto se do médií brzy dostaly velice přesné odhady, a to díky mladému analytiku Jakubovi Seidlerovi, který tehdy pracoval pro pražskou pobočku ING. Čím to, že dokáže rychle a tak přesně výši intervencí trefit, vrtalo centrálním bankéřům hlavou.

„Jak je možné, že J. Seidler z ING dokáže tak dobře odhadovat naše intervence v relativně reálném čase?“ ptal se podle protokolu (zveřejněného s šestiletým odstupem) radní Lubomír Lízal a zaúkoloval svého poradce, aby to prověřil. Nešlo o únik citlivých informací, jen o využití jiných veřejně dostupných dat ČNB. Zatímco guvernér Miroslav Singer a jeho kolegové si mysleli, že intenzita jimi nařízených intervencí půjde vyčíst až z dekádní bilance vydávané třikrát do měsíce (přičemž do přehledu devizových obchodů banky či statistiky devizových rezerv se promítne ještě mnohem později), Seidler využil průběžně dostupné údaje o vývoji celkové korunové likvidity v bankovním sektoru. Na účtech bank totiž nově „vytištěné“ koruny musely okamžitě skončit.

Podobných kousků ukazujících skvělou znalost postupů centrální banky má Seidler za posledních 10 let, kdy pro nizozemskou banku a následně Českou bankovní asociaci analyzoval vývoj tuzemské ekonomiky, řadu. Současně neváhal ČNB kritizovat, třeba kvůli protahování intervencí nebo pro nepřesvědčivé odůvodnění kroků na poli finanční stability. To si přitom troufne málokterý bankovní analytik, protože v zájmu finančních domů je mít s ČNB, která na ně dohlíží, co nejlepší vztahy.

Nyní se Seidler stane jedním ze sedmi lidí, kteří v ČNB rozhodují. Prezident Petr Pavel totiž v pátek oznámil, že ho jmenuje radním. Jednačtyřicetiletý Seidler tak usedne na místo, které na konci listopadu uvolní oponent současného guvernéra Aleše Michla Tomáš Holub.

