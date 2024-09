Dvojsloví Green Deal dominovalo v uplynulých pěti letech evropské debatě. Žádné téma nemohlo Bruselem ani národními vládami projít, aniž by se zohlednilo, jak ovlivní vytyčené cíle snížení produkce emisí do roku 2030 o 55 procent a o dvacet let později na úplnou nulu. Na tom se ani s novou Evropskou komisí nejspíš moc nezmění. S tím rozdílem, že nově budou tyto úvahy zohledňovat i dopady na evropský průmysl. Na tom se shodli panelisté úterní konference Green Deal Summit pořádané Hospodářskými novinami.

„Politika reflektuje společenskou náladu a ta je taková, že je třeba zaměřit se na konkurenceschopnost a zjednodušení byrokracie,“ prohlásil v úvodním panelu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDÚ-ČSL).

