Plzeňský kraj se řadí mezi nejatraktivnější regiony v České republice pro zahraniční investice, patří mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony s relativně nízkou nezaměstnaností. Západočeská univerzita v Plzni nabízí tradiční technické a ekonomické obory a současně představuje významnou základnu výzkumu a vývoje. Rekreační příležitosti poskytují zajímavá krajina Národního parku Šumava a chráněných krajinných oblastí. Také to se potvrdilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo Amitia, s. r. o.

2. místo Easy Homes Solutions, s. r. o.

3. místo Tegmento, s. r. o.

Firma Amitia se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Anna Hones

2. místo Miloslav Oktábec

3. místo Zdeněk Bálek

Živnostnice Anna Hones se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Miloslav Oktábec

Porotu nejvíce zaujala Anna Hones provozující ekologickou farmu na Horské Kvildě. „Skláním se před náročností podnikání paní Hones a velmi vítám rozvoj její farmy na novodobou agroturistiku,“ uvedl za porotu Jiří Šobr z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost Amitia, která se věnuje řešením založeným na umělé inteligenci. „Je to inovativní segment, který posouvá celou naši společnost technologicky dál. Zjednodušuje procesy ve firmách, což ocení všichni podnikatelé z hlediska nákladů a efektivity provozu,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří jsou své práci zcela oddáni. V Plzni získal toto ocenění Miloslav Oktábec věnující se outdoorovým horským aktivitám.

Poskytujeme ubytování uprostřed pastvin

Anna Hones,

MONETA Živnostník roku 2023 Plzeňského kraje

„Živí nás naše kravičky, udržování životního prostředí na Šumavě. Spásáme těžko spásatelné louky v 1. zónách národního parku. Děláme mléko, zpracováváme mléčné produkty, prodáváme je v samoobslužném krámku, který je založen čistě na důvěře v lidi. Naštěstí jsou lidé poctiví a za to jim děkujeme,“ říká Anna Hones. Věnuje se také agroturistice, poskytuje ubytování v maringotkách přímo na pastvinách, takže lidé mají blízký kontakt s přírodou a zvířaty, což je naplňuje. Hlavně rodiny s dětmi. Farmu založil její děda v roce 1994. Jako jeden z prvních přivezl do České republiky skotský náhorní skot. „Náročná práce to je. Pracujeme ve 1100 metrech nad mořem, takže máme třičtvrtě roku zimu. Dojná zvířata jsou náchylná na zimu, takže musí být všechno pod střechou. Každý den se jim musí čistit maštale, aby byla v teple. Na rozdíl od skotského náhorního skutu, který je celoročně venku, ten přístřešky nepotřebuje. A nádherné je to v tom, že můžeme žít v souladu s přírodou,“ přibližuje vítězná živnostnice.

Dělá exkurze po farmě. Lidé si mohou vyzkoušet podojit kozu, vidí, jak se dojí kráva, můžou se podívat na zpracování mléka. „Lidé mají veliký zájem, protože je to netradiční ubytování. Mají k dispozici svoji maringotku uprostřed pastvin, kde je nikdo neruší. Jeleni troubí hned za maringotkou, před maringotkou pobíhají kozy, krávy a koně. Moc se jim to líbí. Mohou přijet i v zimě. Maringotka je vybavena kamínky na dřevo. Mají k tomu i manuál, protože ne všichni si v dnešní době umí v kamnech zatopit,“ popisuje Hones. Vše zvládají ve třech lidech. Ona dělá všechno ohledně zvířat, ošetřovatelku, dojičku, zpracovává sýry, stará se o koně, o ubytování. Přítel pomáhá s fyzicky náročnou prací a bratr je přes administrativu a zemědělské stroje. „Chceme rozšířit samoobslužný krámek o lednice s naším hovězím masem, o vajíčka a točenou zmrzlinu. Náš krámek se nachází přímo u hlavní budovy farmy. Je to taková dřevěná boudička, kde je prosklená lednice, kam dáváme naše mléčné produkty. Každý má svoji etiketu, je tam kasička, do které lidé zaplatí hotově nebo přes QR kód. A chceme se ještě více zaměřit na chov koní,“ uzavírá Anna Hones.

Takhle se zhruba učí umělá inteligence

Milan Legát,

zakladatel a CEO společnosti Amitia, Volkswagen Firma roku 2023 Plzeňského kraje

„Dnes, když se řekne umělá inteligence, tak si řada lidí představí ChatGPT. To je ale jenom jedna z mnoha oblastí umělé inteligence,“ říká Milan Legát. Konkrétním příkladem jeho firmy je rozšíření on­‑line portálu Škola s nadhledem, což je vzdělávací portál pro žáky základních škol, který vyvíjí Nakladatelství Fraus. V portálu je spuštěná funkcionalita, která dokáže odhadovat složitost cvičení, které jsou na portálu nabízeny a odhadovat schopnosti žáků, kteří zde procvičují a hledat jim cvičení tak, aby se efektivně rozvíjely jejich schopnosti. „Pro laika řečeno, když se budu chtít něco naučit a někdo mi to bude chtít vysvětlit, tak má dvě možnosti. Buď mně bude vysvětlovat principy, jak daná věc funguje, nebo mi bude ukazovat příklady. Když se mě malý syn bude ptát, jak vypadá lev, tak mu můžu vysvětlit, že to je velká kočka se hřívou, nebo můžu na YouTube najít video, kde uvidí lva, a ukážu mu třeba sto obrázků, a pak mu ukážu dva obrázky tygra a řeknu mu, že tohle není lev. Takhle se zhruba učí umělá inteligence, velmi primitivně řečeno. Takže naše práce je sbírat data, ukázky, jak něco má vypadat nebo jak se to má chovat a umělé inteligenci říkat, když uvidíš toto, tak je to toto,“ popisuje jednatel a zakladatel vítězné firmy.

Věnuje se plánování výroby ve výrobních závodech, vytváření digitálních dvojčat strojních zařízení, vytěžování informací z dokumentů, počítačovému vidění nebo strojovému učení. „Dělá se nám v Plzni na jednu stranu dobře, protože tady je Západočeská univerzita, která má řadu šikovných absolventů. Když potřebujeme s nějakým problémem poradit nebo získat konkrétního člověka do týmu, tak je to tady na univerzitu blízko. Co je v našem regionu těžší, je blízkost Prahy, kde jsou mezinárodní firmy, které mohou nabízet velmi nadstandartní podmínky,“ dodává Legát. Před několika lety se na něj všichni dívali jako na duchaře, nechápali strojové učení, dnes si ale myslí, že to nebude trvat dlouho a strojové učení se stane natolik běžným, že ho bude moci dělat celá řada lidí. „Je to podobně jako s webovými stránkami. Na začátku to umělo dělat pár firem, dnes si základní web postaví kdokoli,“ uzavírá Milan Legát.