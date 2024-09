Karlovarský kraj se svojí rozlohou, počtem obcí i obyvatel řadí k nejmenším krajům České republiky, z hlediska počtu turistů patří však ke krajům nejnavštěvovanějším. V kraji jsou významné stáčírny minerálních vod, v sokolovském hnědouhelném revíru vyrostly závody chemického průmyslu. Na území kraje jsou také známé sklářské podniky, bohatou tradici má keramický průmysl, stejně jako výroba hudebních nástrojů. Kreativita místního podnikatelského prostředí se jasně projevila na krajském vyhlašování respektovaných podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo ISOS Automation, s. r. o.

2. místo EAF protect, s. r. o.

3. místo IT Brains, s. r. o.

Firma ISOS Automation se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Anna Kastlová

2. místo Aleš Strnad

3. místo Pavel Dřeveňák

Živnostnice Anna Kastlová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Jaroslava Balíková

Odbornou porotu v Karlových Varech nejvíce zaujala Anna Kastlová, která šije módu pro vysoké ženy. „Uspěla díky tomu, že našla prostor na trhu, dokázala uchopit příležitost, a i nadále rozvíjí své podnikání. Je u ní vidět progres i mimo šití módy. Aktuálně se zaměřuje také na osobní rozvoj vysokých žen,“ ohodnotil vítěze za porotu Jindřich Pavézka z MONETA Money Bank. Mezi firmami se na špici probojovala společnost ISOS Automation věnující se kompletní průmyslové automatizaci. „Dbá na vývoj, který tlačí podnikání společnosti dopředu. Věnuje se energeticky úsporným řešením, což se projevuje jak v efektivitě podnikání, tak to má pozitivní vliv na životní prostředí,“ okomentoval volbu poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Karlových Varech získala toto ocenění Jaroslava Balíková, která vyrábí šperky s pravými květy z Krušných hor.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Karlovarský kraj Foto: archiv soutěže

Výškově převyšující žena má ostych vzít si podpatky

Anna Kastlová,

MONETA Živnostník roku 2024 Karlovarského kraje

Anna Kastlová, MONETA Živnostník roku 2024 Karlovarského kraje Foto: archiv soutěže

Zaměřuje se na šití oblečení pro vysoké ženy. A díky digitalizaci a sociálním sítím k tomu připojila on­‑line koučink pro posílení sebevědomí vysokých žen. „Mám e­‑shop, kde máme konfekci, kde si žena vybere svoji velikost. Chápu problémy vysokých žen, takže nabízíme až tři délky nohavic. Vybrat si může žena, která měří 180 centimetrů, ale vybere si i žena, která měří třeba 205 centimetrů,“ říká Anna Kastlová. Nápad přišel s dobou covidu, kdy byla více doma s dětmi a říkala si, proč to nezkusit a vysokým ženám nepomoci. Klientky má převážně z České republiky, ale už od začátku navázala spojení na Slovensko, kam oblečení také zasílá.

„S prodejem oblečení, s prezentací na sociálních sítích chodily od žen neskutečné ohlasy. Že jim to pomáhá, že takový profil někdo založil, že vůbec na vysoké ženy někdo myslí. Ženy se ozývaly, že si díky mně odvážily vzít podpatky. Já vím, že se nad tím může třeba někdo pozastavit, a co je na tom? Ale opravdu, když výškově převyšujete své okolí, a někdy jsou nejapné poznámky na vaši výšku, tak ta žena už pak má v sobě ostych si podpatky vzít,“ přibližuje vítězná živnostnice. A podpatky k ženě patří, dělají ji více ženskou. Ženám se její přístup líbil, a tak začala vznikat vize, nejen pomáhat ženám krásně se oblékat tak, aby jim oblečení sedělo, ale pomáhat i se sebevědomím, protože to je velmi důležité. „Komunikuji se zákaznicemi převážně on­‑line. Ale na konec roku máme naplánovánu sešlost vysokých žen, takovou menší módní přehlídku. Takže se snažím, abychom se potkávaly i osobně,“ doplňuje Kastlová. Nejmladší klientce je 16 a nejstarší 65 let. Má zákaznice maminky, které už nakupují pro své náctileté dcery, které už mají problémy s výškou. A má klientku, které pomáhá, a je již v důchodovém věku. „Mojí vizí je stále rozšiřovat on­‑line koučink, on­‑line pomoc se sebevědomím a samozřejmě rozšiřovat kategorie šití. A za to děkuji i Živnostníkovi roku, dává nám možnost být vidět a slyšet,“ uzavírá Anna Kastlová.

Jeden stroj uspoří zákazníkovi 70 milionů korun ročně

Bohumil Říha,

CEO společnosti ISOS Automation, Volkswagen Firma roku 2024 Karlovarského kraje

Bohumil Říha, CEO společnosti ISOS Automation, Volkswagen Firma roku 2024 Karlovarského kraje Foto: archiv soutěže

Věnuje se průmyslové automatizaci. Zaměřuje se na jakákoli řešení, která v současné chvíli nejsou známá, a pak samozřejmě dělá standardní automatizační celky. „Představte si, že máte mlékárnu a v ní u pásu stojí osm dam a ručně celou směnu mačkají kelímky jogurtů, jestli jsou správně zatavené. To je práce, kterou dneska nikdo moc nechce dělat, nikoho nenaplňuje a dělá se v zimě, protože tam je 5 stupňů. A my vyrobíme stroj, který ty kelímky vyhodnocuje. Musí mít takovou motoriku, aby dovedl rozpoznat vadný kelímek, tak jak to dovedou lidské prsty,“ popisuje Bohumil Říha. Kromě potravinářského průmyslu automatizuje v petrochemickém průmyslu, kde například dělá lisování nitrocelulózy, automobilovém průmyslu, kde kontroluje různé výrobky pomocí strojního vidění. Dělal také pro porcelánky nebo knihtiskařský průmysl. „Vyrábíme poměrně malé množství strojů, protože jsou to speciály. Z 90 % děláme prototypová zařízení. Důležité jsou úspory našich zákazníků. Jeden stroj, který v tuto chvíli dokončujeme, uspoří zákazníkovi 70 milionů korun ročně. A stroj ho vyjde na necelé dva miliony korun,“ říká CEO vítězné firmy.

Věnovat se automatizaci v Karlovarském kraji přitom není úplně jednoduché. Když potřeboval konstruktéra a zadal si inzerát, vyběhlo mu pro Karlovarský kraj nula volných konstruktérů. „Tak jsem rozhodil sítě a přes známé a doporučení jsem ho získal. Velký problém je i s PLC programátory, tedy lidmi, kteří po výrobě stroji udělí konkrétní pohyby, naučí ho jazykem stroje logiku toho, co má dělat a zajistí, aby fungoval přesně tak, jak má. Posledního PLC programátora jsme hledali rok a půl,“ popisuje Říha. V minulosti jeho společnost dodávala i do Německa, ale aktuálně se věnuje z 90 % českému trhu, kde chce být nejlepší. „Rýsuje se nádherná zakázka, kde bychom měli vyrábět desítky až stovky kusů stejného charakteru, takže automatizační sériová výroba, která by se dodávala do celé Evropy,“ uzavírá Bohumil Říha.

