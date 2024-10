Bere to jako škodu, že se digitalizace na ministerstvu pro místní rozvoj nepovedla dokončit. „Mohl to být impulz, jak změnit zkostnatělý vývoj IT v celé české veřejné správě,“ říká spoluzakladatel vývojářské firmy Ackee Josef Gattermayer. V rozhovoru pro HN hodnotí problémy kolem digitalizace stavebního řízení, kvůli němuž se začátkem uplynulého týdne rozhodl premiér Petr Fiala (ODS) odvolat z funkce ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Odborník na IT zároveň vysvětluje, zda je opravdu na nápravu chyb třeba rok a půl, jak tvrdí analýza, na jejímž základě se Fiala údajně rozhodl ke svému kroku.

Jako každý ajťák asi sledujete, co se děje kolem digitalizace stavebního řízení. Co jste si říkal, když se do toho ministr Bartoš pouštěl?

„Tak super.“ Konečně se někdo snažil odmazat dluh v digitalizaci, takže rozhodně to bylo pozitivní.

Šel byste do toho sám, kdybyste měl tu možnost, nabídku?

Kdybych mohl žít dva životy, tak by mě rozhodně v jednom bavilo spravit všechny zpackané státní IT systémy, takže ano. Věci je potřeba posouvat, ne je vysedět.

