Třebaže v nedělních rakouských parlamentních volbách triumfovali svobodní (FPÖ), bude pro stranu krajně obtížné najít koaličního partnera. Jisté je jedno; alpský stát čekají dlouhá a komplikovaná jednání o sestavení nové vlády.

Lídr a předseda svobodných Herbert Kickl dokázal naplnit nelehkou roli favorita a přepsal tím rakouskou historii. Ještě nikdy se v dějinách alpského státu nestalo, aby FPÖ zvítězila v parlamentních volbách. Pomyslnou třešničkou na dortu představuje historicky nejlepší výsledek strany v boji o mandáty do Národní rady v podobě bezmála 29 procent hlasů. Opojné pocity z prvního místa poměrně záhy vystřídaly úvahy, s kým utvořit pracovně schopnou vládní koalici, aniž by musel Kickl ustoupit do pozadí. Svobodní totiž nechtějí zopakovat chybu z roku 1999. Tehdy kvůli vládní účasti obětovali svého předsedu Jörga Haidera, který žádnou ministerskou funkci neobdržel. Následně strana podstatně oslabila a za tři roky přišla až o dvě třetiny svých voličů.

