Sedím za volantem a dělám kolečka v „obýváku“. No, v obýváku… ve velké místnosti s kobercem na zemi a jemně propouštěnými paprsky dopadajícími skrz střešní panely. Halu v Bezděčíně Škoda Auto využívá k prezentaci nových modelů. Měkké světlo jde čerstvým novinkám na prvních snímcích k duhu. Jsem prý první novinář, který tu s autem jezdí. Vidět novinku vůbec poprvé v pohybu bez všech maskovacích fólií, které ji doposud zakrývaly, dává úplně nový pohled, jak ji vnímat.

Stojíme s Oliverem Stefanim, šéfdesignérem Škody Auto, u zdi a sledujeme auto, které krouží tentokrát okolo nás. Elektromobil Elroq se představil světu v plné parádě teprve včera, v úterý 1. října. V předstihu si o něm povídáme bez zvědavých diváků. „Vypadá teď jinak, než když jen stál, že?“ vybízí mě k přemýšlení Stefani.

Musím uznat, že má pravdu. Když auto „jen“ stojí, tolik nevynikne. Přestože v novém pastelovém šedozeleném laku, který Škoda nazývá tymiánově zelená, mu to sluší. Navíc pamětníci si hned vzpomenou na Favorit, který se prodával ve velmi podobné olivové barvě. Ale až v pohybu najednou vyniknou jeho sympaticky promyšlené proporce. Rozhodně to není zezadu jen zmenšenina Enyaqu, jak to možná působí na fotkách. Ačkoli je moderní a jiné, přesto dokonale zapadá do rodiny škodováckých modelů.

„Přesně o to jsme se snažili. Člověk si má hned uvědomit, že je to Škoda. Design má podtrhnout principy, které nás definují. Náš design je propracovaný, funkční a autentický,“ říká Stefani.

Elroq by měl oslovit mladší aktivní generaci, zejména mladší a menší rodiny, které nutně nepotřebují velký, 4,6 metru dlouhý Enyaq. Je kratší o 161 milimetrů, rozměry s délkou do 4,5 metru spadá do třídy kompaktních aut. Jak už jméno napovídá, jde v podstatě o elektrickou verzi Karoqu. Díky příznivější ceně by měl v příštích letech v prodejích předstihnout Enyaq. Ceny automobilka zveřejní během středy, zcela jistě má být ale dostupnější. A objednat ho půjde okamžitě. Škoda chce první vozy dodat zákazníkům v prvním kvartálu příštího roku.

Urychlený vývoj

S vývojem se v poslední fázi velmi spěchalo. Bylo potřeba přijít na trh s novým, menším a cenově příznivějším elektroautem co nejdříve. Že se v Mladé Boleslavi snažili, aby ho stihli ještě v době, kdy na něj půjde uplatnit dotace, která nyní v Česku běží pro firemní zákazníky? „Hlavní důvod to nebyl, přece jen celý vývoj vozu trvá několik let, ale bereme to jako bonus. Intenzivně pracujeme na urychlení nástupu elektromobility, a proto je pro nás uvedení elektrického SUV v segmentu malých vozů dalším klíčovým milníkem,“ uvádí tisková mluvčí Michaela Sklenářová.

Aby se s návrhem vozu tým zbytečně nezdržel, automobilka vyrobila pouze jediný hliněný model v životní velikosti, běžně se vyrábí hned tři. Urychlil se i vývoj samotného designu. „Vycházeli jsme z jedné hlavní skici vozu, zrychlilo se i navrhování digitálních modelů. Přeskočili jsme fázi, kdy diskutujeme o designu tří hliněných modelů, z nichž pak vytvoříme jeden jediný, na který se aplikují naše návrhy. Měli jsme ale velmi záhy jasno v tom, jak má Elroq vypadat, nic jsme neochudili,“ ujišťuje Stefani.

Škoda Elroq Elroq stojí na platformě MEB, která je základem i většího sesterského elektromobilu Enyaq. Proto sdílí stejný rozvor o délce 2785 mm. Celkově je ale kratší o 161 mm a má o sto litrů menší zavazadlový prostor, přesně 470 litrů. K dispozici budou rovněž různé verze výbavy, jako první se představí unikátní First Edition. Baterie nabídne využitelných 52, 59 nebo 82 kWh a v nabídce je verze s pohonem zadních nebo všech kol. Nejdelší dojezd u zadokolky s 82kWh baterkou by měl být 560 kilometrů. Maximální nabíjecí výkon bude 175 kW. Elroq je první z rodiny plánovaných nových elektromobilů Škody, vycházejících z kompletně nového designového směru Modern Solid. Dalším bude malý elektromobil Epiq, jehož světová premiéra se plánuje na rok 2026.

Povědomý vzhled, nový výraz

Elroq je prvním modelem vycházejícím z nového designového směru, který automobilka nazývá Modern Solid a představil se na konceptu Vision 7S. Dalšími budou dvě karosářské verze nového modelu Enyaq, následovat bude malý elektromobil Epiq a velké sedmimístné SUV.

„Ač je vám ale vzhled povědomý, výraz auta jsme výrazně změnili. Elektromobily dávají designérům volnější ruce, nepotřebujete mít klasickou masku chladiče. Vždycky jsme chtěli už i u spalovacích modelů masku zmenšit, ale kvůli přístupu vzduchu, který auto potřebuje, to nešlo. Dominantou je nyní nápis Škoda s integrovaným háčkem, který nahrazuje logo s okřídleným šípem,“ popisuje příď vozu Stefani. Přičemž slovo „háček“ vyslovuje česky s důrazem, že v názvu musí zůstat, ctí českou tradici. Současně je to ale první nová Škoda, na které najdete logo s okřídleným šípem už jedině ve středech kol. Nemá ho už ani na volantu, všude jinde ho nahradily nápisy, které jsou podle názoru automobilky jasně rozpoznatelné a čitelné i z delší vzdálenosti.

Kritikům, kteří opáčí, že Elroq je možná až moc konzervativní, Stefani vzkazuje: „Nejde udělat až příliš radikální krok, zvlášť u tak tradiční automobilky, jako jsme my. Je potřeba design vyvíjet postupně, aby si na něj zákazníci zvykli a cítili kontinuitu,“ vysvětluje Stefani.

Příď vozu Elroq Škoda nazývá Tech‑Deck Face. Na místě, kde by býval chladič, je kamera bezpečnostních asistentů. Designérské studio počítá s tím, že tato plocha by mohla do budoucna integrovat i další senzory a kamery, pokud by bylo potřeba, je na to dobře připravená. Právě na přední část Elroqu je prý Stefani hrdý nejvíce. „Vyjadřuje ji jednoduchost, ve které budeme pokračovat i s připravovanými modely, které brzy přijdou na trh. Svým způsobem jde o malou revoluci v jazyku Škody.“

Čtyřoká příď a odklon od chromu

Elroq má dělené světlomety, denní svícení se integrovalo do úzkých pásků a má čtyři hlavní segmenty. To není náhoda, ladí tak s ostatními škodováckými „čtyřokými“ modely. Že se nám zdá, že světla nepřímo odkazují také na vzhled modelu Kamiq? Stefaniho otázka nejdříve zaskočí, po chvíli ale přiznává, že svým způsobem ano. „Možná i podvědomě, Kamiq byl prvním modelem, na jehož designu jsem se částečně podílel a upravil ho na poslední chvíli před premiérou, když jsem před sedmi lety do Škody přišel,“ uvažuje.

Světla ale mají ladit i s dalšími modely Škody, například Kodiaqem. Pod úzkými pásky s čtyřmi segmenty se nachází světlomety s potkávací a dálkovou funkcí. „Lepší“ varianta světel je bude mít s Matrix technologií.

Zblízka si pozorný pozorovatel všimne, jak minimální má příď spáry, a to jak kolem světlometů, tak kapoty a předního nárazníku. Předek auta tak působí celistvě. Bez ohledu na lak karoserie bude lišta na přídi s integrovanými světlomety vždy černá, zajímavým detailem budou zpočátku u verze First Edition malé světelné pásky, které se v nočním režimu rozsvítí. U ostatních variant je Elroq nasadí později, v roce 2025. Maska auta má sladit vizáž Elroqu s jinou škodovkou, konkrétně omlazeným Enya­qem, který automobilka představí v příštím roce. „U tohoto detailu je zásadní, aby byl dokonale sladěný s proporcemi přídě a především navazoval na světla denního svícení, což věřím, že se nám na Elroqu povedlo,“ chválí vzhled vozu Stefani.

Zavazadlový prostor nové Škody Elroq má objem přesně 470 litrů. To je o 100 litrů méně než u většího Enyaqu. Foto: Škoda Auto

Na vizáži nové Škody se také ukazuje, jak lesklé kovové, nebo alespoň kovu se podobající povrchy, z nových aut mizí. Jediným lesklým povrchem, který připomíná chrom, je spodní část nárazníku a střešní ližiny. „Působí sympaticky kontrastně a podtrhuje univerzální zaměření auta. Materiál nazýváme Unique Dark Chrome. U nadcházejících modelů už klasický chrom omezujeme co nejvíc, aby byla výroba vozu co nejpřívětivější k životnímu prostředí,“ dodává Stefani s tím, že právě výroba a zpracování pomocí chromování jsou značně neekologické a Škoda si zakládá na udržitelnosti.

Sdílené díly

Že nám záď až příliš připomíná zmenšeninu Enya­qu, Stefani neslyší úplně rád. Auta přitom sdílejí pouze čtvery boční dveře, všechny ostatní panely karoserie jsou unikátní pro oba modely. „Musím ale přiznat, že při návrhu zádě jsme skutečně neměli tolik volnosti jako vpředu, i proto, že jsme museli převzít řešení zavírání víka kufru včetně pantů a celého mechanismu. Ale rozhodně nejsou zezadu stejné,“ dodává. Když otevře na iPadu fotku Enyaqu pro porovnání, rozdíly vidět jsou. Linie jsou ostřejší, současně ale záď podtrhuje praktičnost vozu. Kufr je jen o sto litrů menší (470 l) a má spoustu chytrých vychytávek, třeba možnost vytvořit patro či síť, kam se prakticky uloží nabíjecí kabely, a mnoho úložných schránek. Na praktičnosti si škodovky vždycky zakládaly a s novým Elroqem tomu nebude jinak.

Interiér je konvenčnější a oproti Enyaqu se příliš nezměnil. Díky faktu, že obě auta mají stejnou platformu, je Elroq uvnitř prakticky stejně prostorný. To mu dá konkurenční výhodu vedle rivalů, jako je například Volvo EX30, které je uvnitř menší.

Na volantu má Elroq nápis Škoda, ten už se objevil i v novém Superbu. Řešení palubní desky je zase převzaté ze sesterského elektromobilu. Nové jsou ale materiály. K dispozici bude zpočátku pět různých interiérů, novinkou je například čalounění látkou nazvanou Recytitan, která je téměř z 80 procent tvořena recyklovanými PET lahvemi a z šesti procent recyklovaným textilem. Verze Lodge má pro změnu látku ze tří čtvrtin vyrobenou z vláken z recyklovaného nylonu produkovaného ze starých rybářských sítí a zbytků látek, například i koberců.

Most mezi minulostí a budoucností

Když má Stefani shrnout, čím Elroq je a jak by měl oslovit zákazníky, odpoví bez zaváhání. „Je jako most, který spojuje naši minulost s tím, co velkého teprve přijde. Propojuje v sobě tradiční srozumitelný design, který byl pro spalovací modely Škoda v posledních letech typický, s přístupem k něčemu novému, co nás čeká,“ rozpovídá se o tom, na čem pracuje právě teď, ale veřejnost to uvidí až za pár let.

Po pobídce, aby byl aspoň trochu konkrétnější, zmiňuje dva detaily týkající se světlometů. „Půjdeme zase o krok dál, současný design signatury světel změníme tak, že budou připomínat písmeno T namísto současných C u zadních světel a L u předních,“ poodhaluje budoucnost Stefani. Vedle jiných aut, která jezdí na silnici, budou nové Škody podle něj působit moderně, svěže, budou vyčnívat, současně však nesklouznou k přehnanému designu. „Ten má totiž tendenci rychle zestárnout. Ale buďte si jistí, že přijdeme s výraznými a originálními vozy. Chceme, aby lidé bezpečně a okamžitě poznali Škodu od ostatních, zároveň aby se líbily našim současným zákazníkům.“

