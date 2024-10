Stát spustil dotace na elektromobily pro podnikatele a firmy letos v březnu a při pohledu na prodejní čísla podpora zafungovala. Od ledna do srpna Češi koupili 5768 elektromobilů, loni to za stejné období bylo 4047. „Prodeje elektromobilů v Česku rostly i bez dotací. Můžeme předpokládat, že významná část nákupů aut podpořených dotacemi by proběhla i bez nich, vliv dotací je tedy přinejmenším sporný,“ tvrdí ale například expert na automobilový průmysl společnosti KPMG Jan Linhart. Ten se díky tomu nebojí, že by po skončení dotací prodeje výrazně poklesly.

Navzdory určitým pochybnostem a výhradám k dotacím to nyní vypadá, že stát podpoří mnohem více aut, než se původně čekalo. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo podpořit nákup 4055 elektromobilů a 500 elektrických cargo kol, jak uložila Evropská komise. Prostředky, celkem 1,65 miliardy korun, totiž putují z Národního plánu obnovy. Dalších 300 milionů pak stát vyčlenil na nákup nabíjecích stanic. Jak přitom ukazují aktuální čísla Národní rozvojové banky (NRB), která má výzvu na starosti, podnikatelé a firmy se pomalu blíží k původnímu cíli.

Podle NRB do 19. srpna zažádali o zaručení úvěru na celkem 4020 osobních vozidel, 73 lehkých užitkových vozidel a dvě nákladní vozidla. „V programu Záruka Elektromobilita jsme od jeho spuštění v březnu 2024 (do 19. srpna 2024 – pozn. red.) přijali celkem 3795 žádostí. Z tohoto počtu evidujeme 3094 podepsaných smluv a dalších 164 před podpisem,“ řekla HN mluvčí NRB Klára Vaníčková. „V řešení máme 501 žádostí,“ dodává s tím, že zamítnuty byly čtyři žádosti a 32 jich bylo staženo.

Připomeňme, že dotace je ve formě záruky na úvěr v hodnotě minimálně 300 tisíc a maximálně 1,5 milionu korun. Osobní auto nesmí být dražší než 1,5 milionu korun bez daně, starší než šest měsíců a s nájezdem do šesti tisíc kilometrů. Pak je dotace maximálně 200 tisíc korun na auto. U lehkých užitkových aut je příspěvek maximálně 250 tisíc a u nákladních aut pak 300 tisíc korun.

Podpořených aut bude nakonec více než 4055. Důvodem je mimo jiné to, že stát nevyčerpá prostředky na podporu nabíječek, třebaže se blíží počtu, který měl podpořit. Dohromady přišla zatím žádost na podporu 1681 stanic, na jednu je dotace mezi 50 a 150 tisíci korunami.

Nevyužité peníze tak stát „přelije“ do podpory elektroaut, celková vyčleněná částka 1,95 mi­liardy korun už se nebude dále dělit a bude oproti původním plánům sloužit jako strop spíše než počet podpořených aut. „Tak budeme reagovat flexibilně na skutečný zájem o dobíjecí stanice a elektromobily,“ řekla v srpnu mluvčí MPO Miluše Trefancová Hospodářským novinám. Podle dřívějšího odhadu by díky změnám mohl stát podpořit až osm tisíc elektroaut.

Nečekaní lídři

Kdo na dotacích jednoznačně vydělal, je Tesla. Automobilka Elona Muska je totiž zdaleka nejoblíbenější: celkem NRB nasbírala 1859 žádostí o Model 3 či Model Y. Druhé je překvapivě Volvo s 398 žádostmi, až třetí je Škoda Auto. O dotaci na Enyaq požádalo 284 subjektů.

„Na struktuře prodejů je velmi dobře vidět silná role pořizovací ceny. Tesla má dnes asi nejlepší poměr ceny a výkonu. Volvo se s EX30 trefilo do vkusu zajímavého druhého auta do rodiny za velmi dobrou cenu. Obě značky navíc jsou často vnímány jako prestižní a prémiové,“ myslí si automobilový expert firmy EY Petr Knap.

Z dalších čísel lze vypíchnout třeba BYD, který sice nemá v Česku oficiální zastoupení, prodávají ho ale někteří dovozci. Celkem NRB na čínské elektromobily eviduje 39 žádostí, to je dokonce více než v případě Dacie nebo Peugeotu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.