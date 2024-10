V Pardubickém kraji se snoubí tradičně silné oblasti strojírenství a chemického průmyslu, za nimiž díky úrodnému Polabí nezaostává ani rostlinná a živočišná výroba, která se může pochlubit celorepublikově nejvyšším objemem zemědělské produkce na hektar obdělávané půdy. Specifikem Pardubického kraje je vysoká proexportní orientace průmyslu a dlouhodobě jedna z nejnižších nezaměstnaností v České republice. Nejen to se také ukázalo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo CityZen, s. r. o.

2. místo Alukov, a. s.

3. místo SANELA, spol. s r. o.

Firma CityZen se bude o celo­republikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Olga Pospíšilová

2. místo Jana Mládková

3. místo Michal Branda

Živnostnice Olga Pospíšilová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Michal Branda

Porotu svým příběhem zaujala Olga Pospíšilová, která se věnuje pěstování levandule. „Opustit komfortní zónu a stát se zemědělcem, to je životní příběh s láskou k levanduli, který vítězka předává do svého okolí nejen prodejem krásných produktů, ale snaží se i vzdělávat se zaměřením na děti,“ uvedl za porotu Veronika Morávková z MONETA Money Bank. Mezi firmami se blýskla společnost CityZen, která se věnuje výrobě chytrého oblečení. „Je to firma, která je velmi dobře známá nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Má zde v regionu velkou podporu lidí. Jejím viditelným a primárním znakem je udržitelnost z pohledu úspory vody i energií, což je velmi sympatické,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl také vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Pardubicích získal toto ocenění Michal Branda věnující se doučování všech předmětů základních i středních škol a přípravě na přijímací zkoušky.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Pardubický kraj Foto: archiv soutěže

Levanduli se daří prakticky všude

Olga Pospíšilová,

MONETA Živnostník roku 2024 Pardubického kraje

Olga Pospíšilová, MONETA Živnostník roku 2024 Pardubického kraje Foto: archiv soutěže

Levandule má několik druhů, ale ona se z 90 % zaměřila na levanduli lékařskou, protože nejvíce pomáhá zdraví a prospívá k relaxaci, k uklidnění, k regeneraci celého těla. „Pracovala jsem řadu let v zahraničních korporátech a po návratu domů, do Chrudimi, jsem chtěla dělat něco vlastního. Věděla jsem, že to bude se zemědělství, jenom ne živočišná výroba, protože to měl děda. Já jsem se zacílila tak, že pokud se budu věnovat nějaké bylině, tak musí být voňavá, spojit to s krásou a se zdravím. A tady se nabízela levandule,“ říká Olga Pospíšilová.

Vypěstuje levanduli od semínka. Ze sazenice vypěstuje květinku, z té může být krásná řezaná dekorační květina, ale nejen to. Když uschne, tak jsou z ní krásná vydrcená kvítka proti molům do skříně. „Ale to je pořád málo. Vrhla jsem se na gastronomii, dělám sušenky, sirupy, mám dokonce pro pány levandulové pivo nebo pro dámy velmi chutný levandulový likér. Ale to by bylo ještě málo, poslední rok se věnuji i aromaterapii. To nejcennější, co levandule nabízí a to je levandulový olej, z toho jsou další produkty, jako je úžasná květinová voda na obličej proti akné a různým dermatitidám nebo čichací sůl,“ popisuje vítězná živnostnice. Výrobků má více než 150, minulý týden přidala levandulový med. Má malou prodejničku přímo u pole a zákazníci, kteří přijedou, mohou vidět na vlastní oči, jak výrobky vznikají a v létě se mohou na poli vyfotit a inspirovat se krásnou nezaměnitelnou vůní. „Chodím po přednáškách nebo povídání o levanduli, radím lidem, jak s ní zacházet a pěstovat. Chodím i do mateřských, základních i středních škol, takže inspiruji i děti, jak s touto bylinkou zacházet,“ doplňuje Pospíšilová. Když začínala, tak jí bratr říkal, že levandule prosperuje jen ve Francii u moře. „Ale není tomu tak. Levanduli se daří prakticky všude. Naopak, v Anglii, ve vyšších nadmořských výškách má tu nejlepší esenci. Levandule skutečně nepotřebuje mít ideální počasí. Jen nemůže být tam, kde je hodně vody,“ uzavírá Olga Pospíšilová.

Nápad je tak deset procent úspěchu

Pavel Hrstka,

CEO společnosti CityZen, Volkswagen Firma roku 2024 Pardubického kraje

Pavel Hrstka, CEO společnosti CityZen, Volkswagen Firma roku 2024 Pardubického kraje Foto: archiv soutěže

„Slovo City má ztělesňovat, že nejsme funkční oblečení na sport, ale že je to především oblečení do města, do práce, pro aktivní městský život. A slovo Zen má charakterizovat, že jsme tři zakladatelé, jsme tři čundráci, rádi spíme pod širákem. Máme rádi Českou republiku, přírodní materiály a nechceme vyrábět trika z umělé hmoty,“ říká Pavel Hrstka. Společnost pracuje primárně s bavlnou, ale chystá se i na len, merino a další přírodní materiály. „Ochytřujeme oblečení. Téměř garantujeme, že na vás nebude vidět pot, nešpiní se. Takže v dnešním náročném životě, kdy i já upouštím párky v rohlíku za volantem a občas na mě vylítne kečup, tak to setřete a jste stále hezcí,“ přibližuje CEO vítězné firmy.

Ročně vyrobí statisíce produktů. Otevírá kamenné obchody, protože hodně textilu se stále prodává off­‑line. „Nějakým způsobem firmu vedu a řídím, ale úspěch je odměna za práci celého týmu. Za pět let vyrůst na více než 50 lidí nebylo jednoduché. Měli jsme jeden čas i velkou fluktuaci, protože to tempo ne každý zvládne. Ono se řekne, že je skvělé mít nápad, ale to je tak deset procent úspěchu. Pak musíte vyhrnout rukávy a odmakat to,“ popisuje Hrstka. Má podle svých slov trochu výhodu, že je na maloměstě kvůli menší konkurenci. Personalistce chodí skoro 100 životopisů měsíčně. „Domníváme se, že je to díky příběhu, díky tomu, že máme nějaký úspěch, i když jsme pokorní. A okolo CityZenu je jakási mantra, kterou nedokážu popsat, protože, jak jste v tom roky, tak to necítíte,“ doplňuje Pavel Hrstka. Interní krédo společnosti zní: CityZen v každé skříni. Ví i od zákazníků, že oblečení zkvalitňuje život a chce zákazníkům primárně v České republice pomoci obléknout se od hlavy až k patě. Ale vždy s jednou podmínkou, že oblečení bude mít nějaký zajímavý benefit. Příběhu tuctového textilu chrleného z Východu, toho se účastnit nechce.

