Přestože tvoří pouze 4 % rozlohy České republiky, svým významem z hlediska podnikatelského prostředí Liberecký kraj rozhodně za ostatními nezaostává. V Libereckém kraji převažuje zpracovatelský průmysl, který se zaměřuje na dodávky pro automobilový průmysl nebo výrobu pryžových a plastových výrobků. Zastoupení v regionu má třeba i produkce nápojů, například výrobce sirupů a minerálních vod Kitl. O univerzitní vzdělání v kraji se stará Technická univerzita v Liberci. Šikovnost místních lidí se potvrdila i na krajském vyhlašování respektovaných podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo HARDWARIO, a. s.

2. místo DIRECT ALPINE, s. r. o.

3. místo Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Firma HARDWARIO se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Filip Štěpnička

2. místo Věra Najbrtová

3. místo Lucie Šedivá

Živnostník Filip Štěpnička se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Petr Kakrda

Odbornou porotu v Liberci nejvíce zaujal Filip Štěpnička, výrobce exkluzivních dřevěných per. „Jedná se o jedinečný produkt na trhu. Přišel se zajímavou, kreativní a inspirativní myšlenkou. Má velký potenciál i do budoucna a přináší prestiž nejen kraji, ale i České republice,“ okomentovala vítěze za porotu Pavla Šestáková z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost HARDWARIO vyvíjející a vyrábějící elektronická zařízení pro IoT aplikace. „Líbí se mi jejich nadšení pro produkt. Jsou to high­‑tech hoši, kteří mají v týmu dobrou náladu. Posouvají se stále dále, a to i v mezinárodním měřítku,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. Srdcař je člověk, který doslova žije pro to, co dělá a nechává v tom kus svého srdce. V Liberci získal toto ocenění jablonecký kavárník Petr Kakrda.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Liberecký kraj Foto: archiv soutěže

Vlajkovou lodí je subfosilní dub

Filip Štěpnička,

MONETA Živnostník roku 2024 Libereckého kraje

Filip Štěpnička, MONETA Živnostník roku 2024 Libereckého kraje Foto: archiv soutěže

Věnuje se výrobě dřevěných exkluzivních per z exotických i tuzemských dřev. „Dostal jsem se k tomu v podstatě úplně jednoduchým nápadem, kdy jsme s mým parťákem rekonstruovali chalupu. Přivoněli jsme ke dřevu a jelikož já jsem byl v IT, kolega zase v automobilovém průmyslu, a takříkajíc jsme měli už dost toho všeho, tak jsme přilnuli ke dřevu,“ říká Filip Štěpnička. Koupili si soustruh a zkusili něco vyrobit. Vývoj trval v podstatě půl roku, než udělali pero, které mohli dát na e­‑shop. Vyrábět exkluzivní pera je možné v podstatě z jakýchkoliv tvrdých dřevin z celého světa. „Z měkkého dřeva se pochopitelně dělat nedá, protože kdyby pero někomu spadlo, tak v něm zůstane vryp. Ale tvrdých dřev je nepřeberné množství. Používáme aktuálně 25 dřevin. Takovou naší vlajkovou lodí je 2200 let staré dřevo, což je subfosilní dub,“ přibližuje vítězný živnostník. To je strom, který před 2200 lety spadl do rašeliniště, zakonzervoval se a byl náhodně vytěžen. Jsou z něj jedny z nejhezčích a nejžádanějších per.

Aktuálně vyrobí kolem 1500 per ročně pro Českou republiku. A jedním z cílů pro příští rok je expanze do zahraničí. „Rozhodli jsme se, že darujeme pero panu prezidentovi k inauguraci. Vyrobili jsme ho ze subfosilního dubu a doručili jsme mu ho na adresu osobně. A bylo vtipné, že jsem se tam snažil dostat a málem mě odtamtud vyprovodili. Ale naštěstí se pero dostalo tam, kam mělo. Pan prezident z něj měl radost, napsal nám dopis. Nakonec jsme mu udělali ještě druhé pero, ze 4800 let starého subfosilního dubu, které děláme pouze na zakázku a má ho aktuálně pouze asi 10 lidí,“ chlubí se právem Štěpnička. Vyrábí v dílně v Jablonci nad Nisou. V minulosti spolupracoval a dále spolupracuje s Českou mincovnou, pro některé zákazníky vsazovali i zlaté dukátky do víčka pera. Z takového pera se potom stává investiční záležitost. „Chystáme se na výrobu z drahých kovů, jako je zlato, stříbro, platina, s použitím drahých kamenů. Bude to úplně nová značka,“ doplňuje Filip Štěpnička.

Jsme vlastně takoví dodavatelé za oponou

Pavel Hübner,

předseda správní rady společnosti HARDWARIO, Volkswagen Firma roku 2024 Libereckého kraje

Pavel Hübner, předseda správní rady společnosti HARDWARIO, Volkswagen Firma roku 2024 Libereckého kraje Foto: archiv soutěže

„Pomáháme firmám s digitalizací, se zaváděním technologií internetu věcí do průmyslu. Vyrábíme elektroniku, digitalizaci řešíme skrze propojování fyzického světa do světa cloudu. Nespadáme do žádné konkrétní průmyslové vertikály, ale spolupracujeme s partnery, kteří rozumějí daným odvětvím, jako je zemědělství, zdravotnictví, výroba a podobně. Jsme vlastně takoví dodavatelé za oponou,“ říká Pavel Hübner. Spolupracuje například s americkým partnerem, který dodává systém monitoringu obilných sil. Měří objem obilného sila a jeho náplně, čímž podporuje udržitelnost zemědělství. Druhým příkladem je český partner, který působí v oblasti zdravotnictví a společně do prestižních zdravotnických zařízení dodávají systém pro monitorování teplot a jsou schopni sledovat ve skladech, jak se zachází třeba se skladováním léčiv nebo biologických vzorků. „Jako zakladatel jsem nesmírně hrdý, že lidé, kteří s námi byli od začátku, ti vývojáři, to jsou skutečně srdcaři, kteří jsou s námi doteď. Od nás lidé neodcházejí, většina týmu jsou právě technici, ať už se jedná o hardwarové inženýry či specialisty na cloudové technologie,“ popisuje předseda představenstva správní rady vítězné společnosti.

Do zahraničí začali pronikat už v roce 2018, kdy značně expandovali do Velké Británie. Potom přišel brexit a covid, které expanzi zchladily. „Na druhou stranu se nám začali ozývat další partneři ze zahraničí. Máme partnera v Německu, zákazníky v Americe. Rozhodli jsme se, že kvůli kultuře a jazykovým bariérám se budeme více zaměřovat právě na severní Ameriku, kde už dneska zákazníky máme,“ přibližuje Hübner. Partneři si často společnost vyhledají sami. Konkrétně partner ze Spojených států amerických si je našel na referenci od jiné firmy z České republiky. „Trendem poslední doby je zejména umělá inteligence. Tu velice využíváme v týmu pro zvýšení efektivity naší práce. Ale díváme se, jak zapojit tyto moderní technologie i do synergie vůči našim partnerům,“ doplňuje Pavel Hübner.

Brand Manager, Porsche Česká republika