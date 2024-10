Z průmyslových odvětví je v Kraji Vysočina tradiční strojírenství a kovozpracující průmysl. Dále je to výroba zemědělské techniky, důležitou roli hrají producenti automobilových komponent, od světlometů, přes vstřikovací čerpadla až po kompresory pro klimatizační jednotky. Na Vysočině je významně zastoupený také průmysl potravinářský, v němž má nezastupiltelnou úlohu zejména masozpracující průmysl. Díky lesnatému charakteru kraje je v regionu významně zastoupen dřevozpracující průmysl. Nejen to se také ukázalo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo Náš kmín, s. r. o.

2. místo Řeznictví Stejskal, s. r. o.

3. místo FOUL, s. r. o.

Firma Náš kmín se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Roman Starý

2. místo Markéta Krejčová

3. místo Lukáš Kochrda

Živnostník Roman Starý se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Renata Veselá

Porotu svým příběhem zaujal klempíř, pokrývač a tesař Roman Starý. „Zvítězil zaslouženě, protože se zabývá klasickým, starým řemeslem a svoje zkušenosti předává navíc mezi studenty škol. Jeho práce je velmi žádaná, termíny má obsazené na dlouhé měsíce dopředu,“ uvedla za porotu Ludmila Žáková z MONETA Money Bank. Mezi firmami se odborné porotě nejvíce líbila společnost Náš kmín, zpracovatel českého dvouletého kmínu. „Ačkoli se jedná o menší firmu, tak je dobře známá a oblíbená v celém regionu jako dodavatel kvalitního kmínu. Zřejmý je důraz na udržitelnost produkce a zachování tradice pěstování kmínu v regionu, a tedy v České republice,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl také vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. Srdcař je člověk, který doslova žije pro to, co dělá a nechává v tom kus svého srdce. V Kraji Vysočina získala toto ocenění Renata Veselá věnující se výrobě šperků z korálků.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Kraj Vysočina Foto: archiv soutěže

Nyní další zakázky nepřijímáme

Roman Starý,

MONETA Živnostník roku 2024 Kraje Vysočina

Roman Starý, MONETA Živnostník roku 2024 Kraje Vysočina Foto: archiv soutěže

Věnuje se střechařině, prodeji spojovacího materiálu a provozuje dva e­‑shopy. „Ano, je to o lezení po střechách, o fyzické a manuální práci. Člověk potřebuje dobrou představivost, jak by konečná fáze střechy měla vypadat. A v dnešní době hlavně o preciznosti,“ říká Roman Starý. Na svém kontě má historické budovy, které se daří velice dobře rekonstruovat. Dále jsou to různé půdní prostory a samozřejmě i moderní domy s provětrávanými fasádami. Dělá od různých šikmých střech až po rovné střechy. „Jako nejtěžší zakázku v letošním roce bych chtěl vyzvednout historickou budovu staré školy v našem blízkém okolí, v obci Kadov, která je prakticky srdcem Vysočiny a větší polovina této obce je památkově chráněná,“ popisuje vítězný živnostník.

Územní rádius jeho zakázek je v maximálním dojezdu do 20 kilo­metrů. Dál je to ztráta času, protože v jeho okolí je práce opravdu hodně. „Zakázky máme do druhé poloviny roku 2026. Nyní další zakázky nepřijímáme, až koncem roku 2025 budeme přijímat další zakázky, které budeme schopni zrealizovat,“ doplňuje Starý. Má kolem sebe tým lidí. Všichni jsou vyučeni v oboru, ať už klempíř, pokrývač, tesař nebo truhlář. Má i zedníka, prostě široký záběr a vše, co se točí kolem střechy, si dokáží udělat sami. „Pokud jde o materiál, většinově je to dřevo a v dnešní době se k tomu jako střešní krytina preferují lehké, skládané materiály, jako je hliník. Barvený hliník, tomu já říkám mercedes na střeše. A spojování se dělá pomocí tvrdého dřeva nebo ocelových spojovacích prvků,“ dodává Roman Starý. Pomáhá mu trochu i digitalizace, která umožňuje veškeré zaměření před samotnou prohlídkou staveniště. Dokáže vše na 5 centimetrů zaměřit a vidí, jaké je kde prostředí, jak bude materiál dostávat na střechu a jak bude probíhat celá realizace.

Musíme udělat olej z českého kmínu

Karel Jonák

ze společnosti Náš kmín, Volkswagen Firma roku 2024 Kraje Vysočina

Karel Jonák ze společnosti Náš kmín, Volkswagen Firma roku 2024 Kraje Vysočina Foto: archiv soutěže

Věnuje se lisování českého dvouletého kmínu. „Dostali jsme se k němu, když jsme viděli, že nikdo neřeší, jaké kmíny tady jsou. V obchodech je 90 % kmínu z dovozu, tak jsme si před osmi lety řekli, že do toho musíme šlápnout. Spolupracovali jsme s Martinem Štanglem, který má dneska restauraci Štangl v pražském Karlíně. A Martin přišel s tím, že bychom měli udělat ojel z kmínu. Já jsem myslel z černuchy seté, ale on říkal ne, musíme udělat olej z českého kmínu,“ říká Karel Jonák. Po půl roce se to podařilo. Kmín čistí v Malči, což je s Českou Bělou kolébka českého kmínu. Balení provádí v Petrávči, kde postavili takový nový mlýn.

„Český dvouletý kmín vychází z lučního kmínu, který tu je někdy od roku 1600. A pan Procházka a manželé Kameníkovi ho vyšlechtili tak, aby byl neopadavý a dal se sklízet. V 80. letech jsme byli velmoc. Dnes nás předhonila Litva i Finsko. Vyšlechtily se ozimé, jednoleté kmíny, které jsou protiváhou egyptským jednoletým kmínům. Dvouletý kmín vysejete v dubnu a sklízíte až příští rok v červenci. Český dvouletý kmín má vyšší podíl silic. Chutná až do máty, je voňavý,“ přibližuje spolumajitel vítězné firmy. V České republice se pěstuje na zhruba 1200 hektarech. Společnost Náš kmín má mezi 500 až 600 hektary v konvenční výrobě a zhruba 300 hektarů v biokvalitě. „Rozdíl v ceně českého a zahraničního kmínu je nějakých 20 až 30 procent. Je to o tom, že dvouletý kmín je z České republiky, nevozí se přes půl Evropy. Je to o udržitelnosti a jsme rádi, že peníze zůstávají v České republice. A vymysleli jsme kmínový olej, abychom posunuli chuť kmínu dál,“ uzavírá Karel Jonák. Nejlepší je na dochucení polévek, třeba i do brambor. I pekaři používají na 1,4 kg těsta gram jejich kmínového oleje. Vyrábějí se kmínové tvarohy, kmínový olej dává se i pod rybu.