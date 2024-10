V Královéhradeckém kraji se nacházejí důležité průmyslové a zpracovatelské závody s celostátním významem, a to v oblasti elektrotechnického, potravinářského, automobilového i textilního průmyslu. Silnější orientace na lehký průmysl vedla k tomu, že je zdejší průmyslová základna tvořena i řadou menších podniků a závodů. Nápaditost i úcta k tradici se ukázaly i na krajském vyhlašování uznávaných podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo LabMediaServis, s. r. o.

2. místo MZ Liberec, a. s.

3. místo Anela Cosmetics, s. r. o.

Firma LabMediaServis se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Pavel Špelda

2. místo Adéla Chmelařová

3. místo Josef Synek

Živnostník Pavel Špelda se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Zdeněk Farský

Odbornou porotu v Hradci Králové nejvíce zaujal řezbář Pavel Špelda. „Řemeslo, to je to, co si zaslouží podporu. Líbí se mi jeho příběh, začalo to u dětí a přerodilo se na něco, co rodinu živí. A tak to má být,“ uvedla za porotu Jiřina Váňová z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost LabMediaServis, která vyrábí diagnostiky pro mikrobiologii. „Je to firma, která umí rozlišit mezi špatnými bakteriemi a dobrými viry, a díky tomu přesně zacílit léčbu, aby byla co nejefektivnější. K tomu jí pomáhá vlastní vývoj produktů, které jsou využívány napříč obory,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Hradci Králové získal toto ocenění řezbář a sochař Zdeněk Farský.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Královéhradecký kraj Foto: archiv soutěže

Není mnoho mladých lidí, kteří chtějí pracovat rukama

Pavel Špelda,

MONETA Živnostník roku 2024 Královéhradeckého kraje

Pavel Špelda, MONETA Živnostník roku 2024 Královéhradeckého kraje Foto: archiv soutěže

Věnuje se uměleckořemeslnému zpracování dřeva, konkrétně, řezbářství, pozlacování, povrchové úpravě a celkovému restaurování starožitností. „Už od první třídy základní školy jsem chodil na výtvarnou výchovu na ZUŠ a objevil jsem, že mě láká výtvarné umění. Dřevo mě z materiálů uchvátilo nejvíce, protože samo o sobě je hezkým materiálem a když se ho dotýkáte, tak máte i příjemný pocit,“ říká Pavel Špelda. Restauruje interiéry církevních objektů, předměty do galerií a muzeí, vyrábí i reprodukuje starší věci, které byly třeba ukradeny z kostela. „Pro řezbářství a sochařství ve dřevě je nejlepší lípa, protože je měkká, dobře se s ní pracuje, nemá strukturu, která by vadila práci s dláty. Ale například pro práci, kde se snažím kromě historických věcí přinášet do oboru něco vlastního, takže navrhuji vlastní tvary soch a ty poté ztvárňuji třeba do dvoumetrového kmene, tak to nejraději dělám do dubu nebo modřínu, protože jsou vhodné i pro exteriér,“ přibližuje vítězný živnostník. Pro menší moderní sochy do interiéru často používá i ovocné dřeviny, třešeň, švestku i ořech. „Každý řemeslník, který pracuje s nějakým materiálem, si dělá svoji zásobu. Dřevo na rozdíl třeba od kovu nebo skla potřebuje čas, aby správně vyschlo. Říká se, že centimetr fošny nebo dřeva venku znamená přirozeným schnutím jeden rok,“ popisuje Špelda.

Věnuje se i výuce a přednášení, vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a dřevařské inženýrství v Praze. Je zaměstnancem Střední umělecko­‑průmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, kde učí technické a odborné kreslení a technickou přípravu výroby ze dřeva. „Není mnoho mladých lidí, kteří chtějí pracovat rukama. Studenty láká najít si nějakou jednodušší cestu. Druhá věc, která je trochu rizikem, že se dováží kvantitativně velké množství výrobků ze dřeva, kterým řemeslník samostatně není schopen konkurovat. Pro oba případy se snažíme na umělecko­‑průmyslové škole studenty inspirovat. Většina z nás učitelů jsou lidé z praxe, kteří mají své živnosti. Tím můžeme při vyučování studentům předávat nejen teorii, kterou nám ukládá školní vzdělávací program, ale i praxi, dodává Pavel Špelda.

Antibiotická rezistence u lidí je velký problém

Tomáš Krejčí,

jednatel společnosti LabMediaServis, Volkswagen Firma roku 2024 Královéhradeckého kraje

Tomáš Krejčí, jednatel společnosti LabMediaServis, Volkswagen Firma roku 2024 Královéhradeckého kraje Foto: archiv soutěže

LabMedia Servis vyrábí diagnostika pro mikrobiologii. Jsou to takzvaná kultivační média, na kterých se v nemocnicích nebo krajských hygienických stanicích kultivují bakterie. Tak se rozpoznává, o jaký typ bakterií, případně v rámci nemocnic, patogenů jedná. Firma existuje 17 let. „Rozjezd byl poměrně pomalý, protože etablovat se mezi výrobce hlavně ze zahraničí, bylo dosti složité. Hodně, co nás vyneslo, že před třemi roky, když začala covidová pandemie, jsem vymyslel přenosové tekuté médium pro převoz covidových vzorků na vyšetření PCR. Byla spousta variant, my jsme to nakonec zdokonalili, že z to byl celý set, to znamená výtěrová tyčinka a médium, samozřejmě se štítkem, aby se to dalo v nemocnicích popisovat,“ říká Tomáš Krejčí.

Věnuje se také mikrobiologické diagnostice zvířat, hlavně ve smyslu omezování používání antibiotik u zvířat, která jsou zdrojem potravin. „Antibiotická rezistence u lidí je velký problém. Říká se, že rezistence bude způsobovat v roce 2050 mnoho milionů úmrtí. A my vyrábíme takový set na rychlou diagnostiku bacilů, patogenů, přímo na farmě. To znamená, že se odebere z potenciálně nemocné dojnice mléko a do druhého dne se pozná, co je tam za patogen a jaká k tomu přísluší použit antibiotika, aby se nemusely hned používat širokospektrální antibiotika,“ přibližuje většinový majitel společnosti LabMediaServis. Systém aktuálně zdokonaluje tak, aby se vzorek dal vyhodnotit opticky dálkově skrze počítač. Takzvané CM testy už dodává do řady zemí Evropy. „My jsme si mysleli, že omezení oboru našich produktů přijde, když se v laboratořích začne uplatňovat takzvaný MALDI TOF. To je vyšetření kmenu bakterií pomocí hmotnostní spektrometrie. To se ale nestalo, protože i pro vyšetření na MALDI TOF je potřeba vykultivovat a druhá věc je, že MALDI TOF musí mít ve své umělé inteligenci mikrobiologické mapy, to znamená velké množství patogenů. V humánní medicíně to poměrně zvládli, ale ve veterině je to popelka. Takže optické odečítání má budoucnost a je to velice dobrá věc,“ uzavírá Tomáš Krejčí.

