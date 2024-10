Ve světě patří k nejpopulárnějším a nejrychleji rostoucím hazardním disciplínám, když mnohdy tvoří až pětinu trhu kasinových her na internetu. V Česku je legislativa povolila až letos. Řeč je o živých hrách se skutečným krupiérem, tedy o obdobě kamenného kasina, jen přenášené prostřednictvím videa na internetu.

Do nové oblasti aktuálně naskakují obvyklí hráči. Jako první pustila živou hru na síti berounská skupina Tipsport, tuzemský lídr jak v kurzových sázkách, tak online kasinu, a to hned na všech třech svých značkách – Tipsport, Chance i Maxa. V těsném závěsu se ale vynořila nová štika v oboru, sázková kancelář Kingsbet, která v nové oblasti logicky těží z DNA svého zakladatele Leona Tsoukernika. A to přesto, že se známý pokerový hráč a sběratel umění z hazardního byznysu před několika měsíci oficiálně stáhl.

