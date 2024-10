Cože, chcete po mně občanku? Nic ti nedám, ty tlustá ku*vo! Proč mě nutíte do registrace, vy svině?! Vystřílím to tady jako na filozofické fakultě! Čekám tady už deset minut. Jste placeni z našich daní! Co si to dovolujete kontrolovat, jestli opravdu marodím? To je šikana!

Tohle i jiné slovní výpady slýchají zaměstnanci Úřadu práce denně, výjimkou nejsou ani fyzické útoky. Nahlášených incidentů na úřadech, kde se vydávají sociální dávky, každým rokem přibývá. A situace se může ještě zhoršit kvůli chystané změně v systému dávek. Úřad proto plánuje do bezpečnosti svých lidí příští rok investovat stamiliony.

Zbývá vám ještě 90 % článku