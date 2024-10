Třicet let už na Zlínsku vzniká designový městský mobiliář, který zásobuje města po celém světě včetně Prahy venkovními lavičkami, krytými zastávkami, stojany na kola či odpadkovými koši. Výrobky společnosti mmcité najdete i na nejvyšší evropské hoře Mont Blanc, umělém kanálu v Dubaji, pařížském letišti Charlese de Gaulla i v centrálách amerických společností Google nebo Uber.

Loni se tržby mmcité vyšplhaly na rekordních 1,2 miliardy, přičemž provozní zisk EBITDA meziročně vzrostl o 145 procent na 149,7 milionu korun. K tomu také společnost minulý rok vstoupila na pražskou burzu Start. To všechno se promítlo do ocenění Firma roku 2024 Zlínského kraje – jako vítěz regionálního kola tak mmcité postupuje do prosincového finále této soutěže, kterou vyhlašují HN.

Co se dočtete dál Kdo jsou vítězové soutěže Firma roku za Zlínský kraj.

Jak se daří firmě mmcité.

V čem tkví letošní ochlazení.

Co říká její zakladatel David Karásek na překotné události posledních let.