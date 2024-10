Byl to plán, jak zlepšit péči o duševně nemocné v Česku. Na podobě psychiatrické reformy a jejích konkrétních krocích se shodly špičky v oboru už v roce 2013. Cílem bylo nejen dostat do tohoto segmentu více peněz, ale také ukázat, že „psychiatričtí pacienti nekoušou“ a jde o běžnou součást zdravotní péče.

O osm ministrů zdravotnictví později se ale některým expertům zdá, že se od schválení této strategie příliš nezměnilo. Duševní stav Čechů, zejména dětí a mladistvých, se každým rokem horší, zatímco čekací lhůty u psychiatrů i psychologů zůstávají dlouhé. A resort nyní vedený Vlastimilem Válkem (TOP 09) podle kritiků v posledních měsících jen prezentuje kosmetické úpravy a v reformě fakticky nepokračuje. Na čem skutečná proměna psychiatrie v Česku stojí a k jakým změnám už došlo? A na co stát nyní čeká? To v rozhovoru s HN popisuje ministrův poradce pro duševní péči Tomáš Kašpárek.

Jak byste zhodnotil plnění cílů p sychiatrické reformy, které byly určené už před 12 lety? Někteří odborníci mluví o tom, že stojí, nebo je dokonce zabitá.

Je to dlouhodobý proces. Reforma z mého pohledu začala sepsáním dokumentu Strategie reformy psychiatrické péče, to bylo v roce 2012 za ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09). Kolegové, kteří tehdy byli ve vedení Psychiatrické společnosti, se dohodli, jakým směrem má obor dále směřovat. Tehdy to byl obor, který byl po desetiletí přehlížený, financování bylo nastavené špatně a nedostatečně. Prostory, kde se poskytovala psychiatrická péče, byly nedůstojné. Stav vyžadoval komplexní přestavbu systému. Nelze ale říct, že to bylo kompletně špatně, byla tu velmi dobře postavená síť psychiatrických ambulancí a naši psychiatři jsou po profesní stránce na solidní úrovni.

