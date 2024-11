Ve čtvrtek je na programu další, v letošním roce předposlední měnověpolitické zasedání České národní banky. Z vyjádření členů bankovní rady vyplývá, že ta se na něm bude pravděpodobně rozhodovat mezi tím, zda úrokové sazby opět snížit o čtvrt procentního bodu, či je ponechat beze změny a přerušit tak od prosince probíhající uvolňování měnové politiky.

Hlavním důvodem obezřetného postupu bankovní rady zřejmě zůstane přetrvávající rychlý růst cen služeb, který se v meziročním vyjádření pohybuje poblíž pěti procent. Staronovou hrozbou pro centrální banku je pak obnovený růst cen nemovitostí. Ten výrazně zrychlil navzdory stále vysokým sazbám hypotečních úvěrů.

Meziroční inflace do konce roku pravděpodobně dále zrychlí ke třem procentům, a tedy i k horní hranici tolerančního pásma centrální banky. My v tuto chvíli odhadujeme, že k prolomení hranice tří procent nedojde, rizikem je ale růst cen potravin, jehož intenzitu je těžké odhadnout. Meziroční inflace v posledních třech letošních měsících bude zvýšená částečně kvůli technickému efektu srovnávací základny u cen energií, které v druhé polovině loňského roku začaly klesat.

Důležitější pro centrální banku je vývoj inflace v příštím roce. Do toho by podle naší prognózy měla více promluvit slabá tuzemská poptávka a ekonomika jako celek, stejně tak i umírněný růst mezd. To by mělo přispět ke zmírnění inflace v oblasti služeb. Růst cen zboží je utlumený již nyní a působením globálně slabé poptávky po průmyslovém zboží takový ještě nějakou dobu nejspíše zůstane. K nižší inflaci by v roce 2025 měl rovněž pomoci pokles cen energií pro konečné spotřebitele, a to včetně pohonných hmot.

V naší prognóze tak očekáváme, že pokles úrokových sazeb obezřetným tempem o čtvrt procentního bodu bude pokračovat až do května příštího roku, kdy by základní repo sazba měla dosáhnout terminální úrovně ve výši tří procent. Důvodem by měla být především slabá ekonomika. Na růst cen rezidenčních nemovitostí by ČNB mohla reagovat opětovným zavedením širší sady omezení pro poskytování hypotečních úvěrů. Možnost k tomu bude mít již koncem tohoto měsíce.