Jak by mohlo podle Donalda Trumpa vypadat řešení konfliktu na Ukrajině? Země by se další dvě desítky let nestala členem NATO, za to USA nepřestanou Kyjevu dodávat zbraně. Mezi Ukrajinou a Ruskem by pak vznikla demilitarizovaná zóna přesně v místech, kudy vede současná fronta. Moskva by si tak ponechala agresí nabytá území. Píše to list The Wall Street Journal (WSJ), který ale výslovně dodává, že se nově zvolený prezident dosud k žádnému řešení nepřiklonil. A že tento návrh zatím vytvořila jen skupina poradců.

