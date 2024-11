Rčení o sklenici poloprázdné, jež přitom obsahuje stejně tekutiny jako sklenice poloplná, přiléhavě sedí na stav robotiky v českém průmyslu. Čerstvá data Mezinárodní robotické federace podle některých potvrdila, že Česko dále zaostává. Podle druhých se dá však říct, že jen nerosteme tak rychle jako jiné, mnohem ambicióznější trhy.

Počet nových robotů v průmyslu za loňský rok jen těsně nedosáhl na jejich počet v Polsku, které je však násobně větší. Ještě v roce 2018 jsme dokonce byli v absolutním počtu nových robotů v celé střední a východní Evropě s výjimkou Německa na prvním místě. Dokonce jsme překonali i Velkou Británii. Celosvětově jsme i v absolutních číslech patřili do top 15. Aktuálně jsme však na 19. místě a v regionu je Polsko již trvale před námi. Z tohoto pohledu se zdá, že naše hospodářství směřuje dolů.

Poloplný pohled však plastičtěji ukazuje, že se do popředí doslova derou noví hráči, mezi něž patří třeba Vietnam nebo Turecko. Naše výsledky prizmatem zostřující se konkurence tak stále nejsou vůbec špatné, zvlášť když už máme určitou úroveň, z níž se dál roste opravdu náročně.

Na stranu druhou, slušné robotizace Česko dosáhlo především díky automobilovému průmyslu. Ten přitom provádí složitý manévr přechodu na bezemisní dopravu s nejistým výsledkem. Další výzvou našemu hospodářství je splasknutí polštáře levnější pracovní síly a levnější energie. O to víc je však třeba nebát se a maximalizovat zapojování nových technologií nejen v průmyslu.

A proč bychom tedy měli v technologiích patřit řekněme mezi 10 až 15 nejvyspělejších států světa? Máme špičkové techniky a vědce. Pro maximalizaci jejich potenciálu je především třeba lépe koordinovat vzájemnou spolupráci mezi školami, ústavy a firemním sektorem. A že jsou čeští odborníci stále na světovém vrcholu? Symbolickým příkladem z letoška je, že nakladatelství špičkové technické univerzity MIT vydalo anglickou verzi knihy k poctě Čapkových robotů: R.U.R. and the Vision of Artifical Life s příspěvky hned několika českých vědců.