Za devět let, kdy existuje povinnost hlásit nezdanitelné příjmy, lidé finanční správě oznámili 1680 miliard korun. To jsou zhruba tři čtvrtiny státního rozpočtu pro letošní rok. Čísla těchto příjmů každoročně stoupají, výjimečný přitom byl rok 2022 kvůli vypořádání dědictví po nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi. Vyplývá to ze statistiky, kterou si HN vyžádaly od správce daně.

