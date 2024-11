Zdravotní pojišťovny by v budoucnu mohly centrálně nakupovat potřebná léčiva a díky tomu ušetřit na výdajích z veřejného zdravotního pojištění. Na dnešní odborné konferenci Czech Pharma Summit 2024 pořádané Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) to řekl náměstek ředitele VZP Jan Bodnár. Záměrem je prosadit možnost do novelizovaného zákona o veřejném zdravotním pojištění. Loni byly náklady veřejného zdravotnictví 456,6 miliardy korun, léky stály asi 17 procent této částky.

„Do budoucna budeme určitě diskutovat témata, jako jsou přímé nákupy zdravotních pojišťoven. Co by všechno mohly zdravotní pojišťovny nakupovat a jaké by to mohlo přinést úspory,“ řekl Bodnár.

Částka, kterou zdravotní pojišťovny vydávají na léky, každoročně narůstá. Loni to bylo podle údajů analytické komise k dohodovacímu řízení, ve kterém pojišťovny jednají o úhradách zdravotní péče se zástupci jejích segmentů, 44,7 miliardy korun na léky na předpis a 31,5 miliardy korun na centrové léky. Část léčiv, kterou nakupují nemocnice, je zahrnuta v jejich nákladech, tedy částce 230 miliard na nemocniční péči.

Centrová léčiva pomáhají pacientům s nejvážnějšími nemocemi, obvykle jsou poměrně nákladná a mohou je předepisovat jen vybraná centra. VZP dala podle Bodnára loni za léky 48 miliard korun, centrové léky z nich stály 21 miliard. Proti roku 2017 to byl více než dvojnásobek. Právě u centrových léků by se podle Bodnára mohlo s centrálními nákupy začít.

Náklady na zdravotní služby se od roku 2018 zvýšily o 60 procent, částka vydaná na centrové léky vzrostla o více než 90 procent, u léků na recept o necelou čtvrtinu. V ČR je zhruba 8000 na trhu obchodovaných léků, z nichž 70 procent tvoří léčiva, kterým uplynula patentová ochrana a mohlo je začít produkovat více výrobců. Tím se obvykle snižuje i jejich cena. Tato takzvaná generika šetří podle Bodnárova odhadu VZP ročně asi tři miliardy korun.

Podle předsedy ČAFF Filipa Vrubela 82 procent balení léků spotřebovaných v ČR dodávají firmy za méně než 300 korun za balení.