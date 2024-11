Cena bitcoinu, který je pro většinu synonymem pro kryptoměnu, sahá po magické hranici 100 tisíc dolarů. Posledním velkým impulzem k růstu ceny byly americké volby. Investoři si slibují, že vláda Donalda Trumpa spustí deregulaci, která dál nakopne poptávku. Podpora však může přijít i odjinud.

Deregulace je pro trhy velice pozitivní pojem, ačkoli si pod ním asi málokdo představí něco konkrétního. Podle mě by kryptoměnám prospělo spíše sjednocení regulace než regulační vakuum. Momentálně jsou podle různých institucí kryptoměny komoditami, měnami, případně mají podobné postavení jako akcie. Běžným investorům ale může stačit, že s Trumpovým nástupem skončí Gary Gensler, šéf regulátora SEC (Komise pro cenné papíry), který je nyní vnímán jako žába na prameni.

Lepším a trvalejším zdrojem růstu je podpora fundamentu kryptoměn ze strany americké vlády i dalších. Fundamentu? Jasně, nemůžeme ho chápat jako nějakou vnitřní hodnotu. Žádná neexistuje a nemají ji ani jiné měny. Fundamentem bitcoinu a spol. je pro mě klesající schopnost tradičních měn plnit základní funkce. To znamená regulace komplikující transakce a znehodnocování drtící funkci uchovatele hodnoty.

Jinými slovy, podrývání měny skrze navyšování její nabídky, velké zadlužování a inflaci je přesně to, co zvedá atraktivitu krypta. Přesně tímto směrem míří také plány nastupujícího prezidenta USA, který se navíc netají, že chce slabý dolar. A když v polovině roku 2026 nahradí šéfa Fedu Jeromeho Powella loajálním nástupcem tlačícím úrokové sazby co nejníž, tak se pozice dolaru opravdu může zachvět. Možná ne tolik proti dalším tradičním měnám, které na tom jsou podobně špatně, ale proti kryptu či zlatu ano.

To samozřejmě neznamená, že odpovídající cenou za uchování hodnoty je sto tisíc. Nikdo to neví a trh má tendenci přestřelovat, někdy i dost extrémně. Spekulace nyní jedou naplno. Větší údiv než astronomická cena však vyvolává představa vlády, jež na úkor vlastní měny dobrovolně podporuje alternativu, jejíž emisi nemá pod kontrolou, nemůže si v ní rozumně půjčovat a vzdává se příjmů z jejího tištění.