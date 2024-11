Zakladatel fintechu Flowpay William Jalloul má pocit, že se na malý byznys nejen v Česku zapomíná a že je tu v segmentu financování malých a středních podniků (SME) obrovská mezera na trhu. Tu se rozhodli zaplnit tím, že pomáhají takovým podnikům získat prostřednictvím jejich platformy přístup ke kapitálu – rychle a efektivně, s využitím automatizovaných procesů postavených na AI. V roce 2022 prošli s Flowpay globálním startupovým akcelorátorem Techstars, který se stal jejich investorem. K expanzi využívají i podporu dalších investorů.

Potenciál, který, jak Jalloul říká, může ve výsledku obohatit obě strany a rozpumpovat ekonomiku, už fintechu nese ovoce. Odráží to mimo jiné fakt, že se aktuálně stali s Flowpay vítězem roku 2024 v soutěži Mastercard Banka roku v kategorii Fintech roku. Zároveň nově rozšiřují svoji působnost i směrem na Západ – konkrétně do Nizozemska.

„Je to pro nás důležitý krok, protože jde o první západoevropský trh, kam expandujeme,“ říká Jalloul. Ten se netají ambicí zařadit svou platformu mezi nejvýznamnější české i evropské fintechy a výhledově dosáhnout statusu jednorožce.

SME jako srdce ekonomiky

Inspiraci k podnikání získal už v rodině – jeho otec, jenž má kořeny v Libanonu, podnikal celý život. I Jalloula budování vlastních projektů vždycky táhlo. To ho přivedlo až do finančního sektoru, kde pomáhal firmám zajišťovat přístup ke kapitálu. Právě tam si uvědomil, jak je to časově a administrativně náročný proces, přitom s nejistým výsledkem.

„Posuzovat rizikovost firem na základě ročního daňového přiznání, které je navíc často optimalizované, mi vždy připadalo absurdní,“ vysvětluje. To bylo pro něj impulzem k vytvoření platformy zaměřené na rychlé a efektivní financování malých a středních podniků (SME), které mají podle Jalloula v získávání úvěrů znevýhodněné postavení.

„Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky. Zaměstnávají nejvíce lidí, podporují lokální komunity a významně přispívají k HDP. Přesto často čelí limitovanému přístupu ke kapitálu, zatímco velké korporace ho mají neomezený,“ vysvětluje Jalloul.

Upozorňuje, že banky podnikatelům proces často ještě ztěžují nadměrnou byrokracií, což může brzdit růst firem, nebo dokonce ohrožovat jejich existenci. Někdy to v nich vyvolá i nechuť o úvěr si zažádat, ačkoliv by ho třeba po úvodních peripetiích dostaly.

Na tento problém reaguje právě Flowpay, který firmám nabízí rychlé a přístupné financování pomocí jednoduché aplikace. Peníze klient může mít na svém účtu už za několik minut, pokud jej systém vyhodnotí jako bonitního.

Fintech, jenž William Jalloul založil a který tvoří tým 24 lidí, stojí na rychlosti vyhodnocení rizikovosti a jednoduchosti, jež je umožněna algoritmy AI. „Stavíme na třech pilířích. Prvním jsou data v reálném čase, která díky open bankingu (otevřenému bankovnictví) získáváme se souhlasem klienta přímo z jeho transakcí. Druhým pilířem jsou platformy, které firmy běžně používají – například e‑commerce systémy, pokladní systémy – a brzy budeme chtít i software na správu faktur. Třetím informace o podnikání,“ vysvětluje. Spojením těchto zdrojů dat dokáže Flowpay vytvořit detailní obraz o fungování firmy. Umělá inteligence analyzuje tisíce transakcí a predikuje budoucí vývoj podnikání – od měsíčního a ročního růstového potenciálu až po rizikovost.

Dostupnost tam, kde je to třeba

Další klíčovou oblastí fintechu je takzvaný Embedded Finance – integrace finančních služeb do nefinančních platforem. Například pokladní systémy, účetní software nebo e‑commerce platformy mohou sloužit jako distribuční kanály pro finanční produkty. To ulehčuje podnikatelům přístup k financování bez nutnosti hledat samostatné půjčky či vyřizovat složitou administrativu.

„Chceme firmám usnadnit přístup k financování přímo v prostředí, na které jsou zvyklé. Neinvestujeme do billboardů ani do velkých marketingových kampaní – místo toho spolupracujeme například s platformou Shoptet, kde podnikatelé naše služby přirozeně najdou,“ říká s tím, že na podobném principu plánují aktuálně fungovat právě i v Nizozemsku.

Podle Jalloula má přitom trh cílený na SME v Česku i dalších částech Evropy obrovský potenciál. On sám ho odhaduje na 400 miliard eur ročně s potenciálem dalšího růstu, jen v samotném Česku pak na osm miliard eur. Jak podotýká, v regionu starého kontinentu je stále spousta SME, které nemají přístup ke kapitálu, ačkoliv by o možnost financování měly zájem. Přitom by jejich růst pomohl rozproudit ekonomiku, ale tradiční bankovní sektor je stále přehlíží.

Jalloul zdůrazňuje, že oni sami ale nejsou úvěrovou společností, nýbrž technologickou firmou. „Naší silnou stránkou je, že se umíme integrovat do platforem velice snadno. Zároveň dovedeme díky AI rychle vyhodnotit a automatizovat proces schvalování. To, že poskytujeme úvěry, je ale jen jeden ze současných produktů. Do budoucna chceme pracovat s analytikou i tak, aby si z ní podniky mohly vzít zpětnou vazbu, jak lépe dělat svůj byznys. Aby uměly peníze efektivně investovat,“ uvádí Jalloul.

AI jako zefektivnění

Na umělé inteligenci byla platforma Flowpay postavena už od samého začátku, ještě v době před boomem souvisejícím s nástupem ChatGPT.

Umělá inteligence Stáhněte si přílohu v PDF

V současnosti už má fintech procesy nastavené tak, že dovede svoje služby spustit v dalších zemích za tři měsíce, výhledově by se doba měla zkrátit na měsíc. Podle Jaloulla by to mohlo být už za rok. To i díky spolupráci s IBM v rámci programu Fintech X, který zautomatizoval řadu dílčích kroků, jež by běžně vyžadovaly rozsáhlé průzkumy trhu, analýzy i najímání lokálních lidí.

„Využíváme tradiční strojové učení, které dokáže přímočaře vyhodnocovat data a provádět predikce. Zároveň i velké jazykové modely, protože zpracováváme obrovské objemy dat například na účtech, kde je potřeba využít jazyka, pochopit ho, interpretovat,“ vysvětluje Jalloul a dodává, že díky těmto postupům už je dnes Flowpay velmi dobře škálovatelný.

„Máme k dispozici data, informace o podnicích, umíme uzavřít obchodní spolupráci s dalšími platformami. Pro všechny strany je to výhra. Vyhraje „esemíčko“, protože má přístup ke kapitálu, i platforma, jelikož bude mít další produkt, který může nabízet svým klientům, a ve finále vydělá i nějaké peníze, protože s ní sdílíme část zisku,“ objasňuje Jalloul, proč je pro ně vstup na zahraniční trh už relativně snadný, pokud se integrují do nefinančních platforem.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.