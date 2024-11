Zajímavým vývojem letos procházejí akcie nápojářské společnosti Kofola. Od začátku letošního roku posílily o 36 procent, za poslední tři týdny přidaly slušných 11 procent. Není za tím žádná korporátní akce typu nabídky převzetí ze strany nějakého většího hráče apod. Příčinou je příznivý fundament.

Ze všech stran nyní sice slyšíme o nevýrazném ekonomickém vývoji, každou chvíli vyskočí zpráva o problémech německého hospodářství nebo panuje nejistota ohledně nově zvoleného amerického prezidenta. Podívám-li se ovšem na nedávný a aktuální vývoj hospodaření Kofoly, vidím především zřetelný vliv zklidnění makroekonomické situace, což se následně přelévá do oživení spotřebitelského sentimentu. Výrazná stabilizace makroprostředí, to je to, čeho Kofola v posledním období dokáže využít a z čeho nejvíce těží.

Po odeznění covidových, energetických a inflačních krizí se Kofola jednoduše řečeno může soustředit na svoji obchodní strategii, inovaci produktového portfolia a zefektivňování svých provozních procesů. Jinými slovy, má dostatečný prostor se zaměřovat na organický růst. Ten byl patrný již v loňském roce. Téměř 13procentní růst provozní ziskovosti a zhruba 60procentní navýšení čistého zisku byly příslibem lepších časů. Letos pak Kofola očekává na úrovni provozního zisku pod vlivem rostoucí poptávky zvýšení organické dynamiky až k 20 procentům.

Do tohoto pozitivního sentimentu, zdá se, dobře zapadá i nový akviziční příběh v podobě vstupu do pivní oblasti a odvětví nápojových a potravinových automatů. EBITDA zisk tak letos, navzdory povodním, směřuje ke 40procentnímu růstu. V dalším roce očekávám pokračování pozitivního trendu ziskovosti, a to i přes negativní vliv v podobě zavedení daně z cukru na Slovensku.

Nepříznivé regulatorní prostředí na Slovensku však mají sílu vykompenzovat následující aspekty: klesající ceny sladidel, plný akviziční efekt nebo dostatečná geografická i produktová diverzifikace. To vše pak vytváří i dividendový potenciál.