Senátor Zdeněk Hraba, člen klubu ODS, navrhl jako součást řešení problému bezdomovectví posílat bezdomovce na veřejně prospěšné práce, a dokonce je v krajním případě zavírat do vězení. Řada lidí jeho nápad nesporně ocení, protože spadá do kategorie, kterou Jan Werich nazýval „to je blbý, to se bude líbit“. Ve skutečnosti je ovšem to, co Hraba mentálně vyprodukoval, pouze neefektivní, asociální, nemorální a v důsledcích protispolečenský návrh.

Neefektivní proto, že represe je v tomto případě drahá a neúčinná. Naše věznice jsou přeplněné. Z jedné strany se snažíme systému racionálně ulevit dekriminalizací některých, například drogových deliktů a z druhé strany budeme věznice plnit vymýšlením nového trestného činu „pobyt na ulici“? To přece nedává smysl.

