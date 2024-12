Syrští rebelové, kteří o víkendu nečekaně dobyli druhé největší syrské město Aleppo, zamotali hlavu nejen diktátorovi Bašáru Asadovi, ale také ruskému, íránskému, americkému i evropskému politickému vedení. Jejich akce má širší geopolitické dopady, z nichž může profitovat regionální mocnost Turecko, vyhovují také Izraeli a nepřímo z nich může těžit i Ukrajina.

Asadův režim je totiž závislý na ruské a íránské vojenské pomoci a v předchozí válce byl také do velké míry odkázán na bojovníky Hizballáhu a jejich zbraně. Kdyby se jeho režim zhroutil – k čemuž je podle dostupných zpráv spíš dál než blíž –, byla by to rána pro rusko-íránsko-severokorejskou geopolitickou osu, kterou tiše podporuje Čína. Celé toto spojenectví diktátorských a autoritářských režimů se začíná tvářit jako silná protiváha demokratického Západu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak je Rusko závislé na spojenectví s dalšími autoritářskými režimy.

Proč EU nemůže v mocenském souboji uspět.

Jak moc Sýrie oslabí Rusko.